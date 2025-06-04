«Он одержим разговором»: СМИ узнали, почему Си не хочет встречаться с Трампом

Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время встречи в 2019 году

Politico: Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за скандала с Зеленским

Газета Politico сообщила, что Дональд Трамп «одержим» идеей о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, однако Пекин не спешит организовывать контакты двух лидеров из-за репутационных рисков. По данным издания, правительство КНР было потрясено встречами Трампа с президентами Украины и ЮАР Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой, которые закончились скандалами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп «одержим» идеей о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, так как считает, что это поможет восстановить хрупкое перемирие в торговой войне. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

При этом Пекин не спешит организовывать контакты двух лидеров. Как говорится в материале, китайское правительство было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете, включая встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, закончившимися скандалом . Это заставило Китай с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров.

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«КНР считает президента [США Дональда] Трампа непредсказуемым, что создает репутационные риски для Си.

Для дипломатов КНР нетипично подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи», — заявил бывший заместитель директора по Китаю и Тайваню в Совете национальной безопасности Раш Доши.

В то же время администрация США находится под «большим давлением» из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов, сообщил источник Politico, знакомый с ходом переговоров Пекина и Вашингтона. США зависят от поставок, так как эти материалы широко используются в производстве высокотехнологичных товаров — от электроники до оружия.

«Я не думаю, что Си слишком заинтересован в экспорте каких-либо редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, он ясно изложил свою позицию», — отметил собеседник издания, добавив, что есть «большая вероятность», что председатель КНР все-таки ответит на звонок из Вашингтона, чтобы хотя бы выслушать Трампа.

«У президента есть некоторые рычаги, и вопрос в том, когда он будет готов оказать максимальное давление на китайское правительство», — заключил источник.

Когда поговорят Трамп и Си

30 мая Дональд Трамп заявил, что хочет поговорить с Си Цзиньпином, так как, по его мнению, это поможет урегулировать торговые разногласия между странами. Тогда же CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщил, что администрация Трампа и китайские власти обсуждают организацию телефонного разговора.

1 июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт анонсировал разговор лидеров США и Китая в ближайшую неделю. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что Си и Трамп «вероятно, поговорят на этой неделе».

При этом представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос о телефонных переговорах глав США и Китая заявил, что не располагает какой-либо информацией.

Как сообщил Politico неназванный чиновник администрации США, несмотря на заявления, звучащие из Белого дома, телефонный звонок пока не запланирован .

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В то же время президент США заявил, что ему нравится председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним «чрезвычайно сложно» договориться.

10-11 мая в Женеве состоялись переговоры КНР и США на высоком уровне, в ходе которых стороны договорились о значительном снижении взаимных тарифов на 90 дней. В рамках соглашения Вашингтон пообещал снизить пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10%.

«После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», — сообщили страны в совместном заявлении.

Министр финансов США Скотт Бессент тогда заявил, что ни одна из сторон не хочет разрыва отношений.

«Мы действительно хотим торговли. Мы хотим более сбалансированной торговли. Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели», — добавил он.

Однако впоследствии сам же Бессент рассказал, что переговоры с Китаем зашли в тупик, но не объяснил, что стало причиной заминки.

После этого Трамп заявил, что Китай полностью нарушил соглашение с США о сокращении взаимных торговых пошлин. А министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Вашингтон после переговоров в Женеве по необоснованным причинам принял негативных мер, которые нанесли вред законным правам и интересам Китая.