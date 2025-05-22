«Какого черта он делает в Южной Африке?» Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Вашингтон для «перезагрузки» отношений, но Дональд Трамп начал переговоры с шутки о Владимире Зеленском и вопроса о «притеснении белых». Южноафриканская делегация уверяет: преступность есть, целенаправленного преследования — нет. Несмотря на напряженное начало, Рамафоса назвал встречу «позитивной».

О Зеленском и белых

В Вашингтон прибыла южноафриканская делегация во главе с президентом страны Сирилом Рамафосой. В администрации президента США сообщали, что встречу двух лидеров посвятят вопросам торговли, однако правительство ЮАР назвало темой переговоров «переосмысление двусторонних, экономических и торговых отношений». В феврале Дональд Трамп приостановил помощь африканской стране из-за сообщений о притеснении белого населения.

Однако начали переговоры не с этого. Американский лидер внезапно вспомнил, как месяц назад не дозвонился до Владимира Зеленского, потому что он улетел в Африку.

«Я позвонил Зеленскому, они (в администрации президента Украины. — «Газета.Ru») сказали: «Он в Южной Африке». Я говорю: «Какого черта он делает в Южной Африке?» — пошутил Трамп.

Рамафоса выслушал американского президента и отметил, что прибыл в США для «перезагрузки отношений».

«По сути, мы здесь, чтобы перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Южной Африкой <…> У нас есть критически важные минералы, которыми вы хотите обеспечивать рост своей собственной экономики», — заявил президент ЮАР.

Но Дональд Трамп решил продолжить обсуждение вопроса «притеснения» белого населения африканской страны. Он заявил, что надеется получить от Рамафосы «объяснение» законов о расовом равенстве.

«У нас очень много людей, которые обеспокоены ситуацией в Южной Африке, и это действительно цель встречи, посмотрим, что из этого выйдет. Но у нас есть много людей, которые чувствуют, что их преследуют [в ЮАР]», — подчеркнул президент США.

Сирил Рамафоса ответил, что в ЮАР нет притеснения белых, иначе бы их не было в составе прибывшей в Вашингтон делегации. Президент ЮАР подчеркнул, что в стране высокий уровень преступности, и ее жертвами становятся не только белые, а в большинстве случаев — чернокожие.

Покидая Белый дом, Рамафоса назвал встречу с Дональдом Тармпом позитивной. По его словам, американский лидер «услышал» его.

Что Зеленский делал в ЮАР

Владимир Зеленский прибыл в Южную Африку в конце апреля. Он планировал провести переговоры с президентом Сирилом Рамафосой.

«Визит Зеленского стал первым визитом главы украинского государства в Южную Африку. Рамафоса и Зеленский встречались несколько раз, в том числе в Киеве в 2023 году в рамках посреднической попытки африканских лидеров [помочь в урегулировании конфликта на Украине]», — отмечали журналисты Bloomberg.

«Сегодня проинформирую президента ЮАР [Сирила] Рамафоса, который председательствует в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно», — написал Зеленский.

Однако визит пришлось прервать, украинский лидер отменил часть программы визита из-за «доклада военного командования». Ночью украинские власти сообщали о взрывах, а Минобороны России уточнило, что в ночь на 24 апреля военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности и производства ракетного топлива и порохов Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что Зеленский летал в ЮАР «на гастроли».