В Китае обвинили США во вредительстве правам и интересам Пекина

США в последнее время приняли ряд негативных мер, которые нанесли вред законным правам и интересам Китая. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с новым послом Соединенных Штатов в Пекине Дэвидом Пердью, передает сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«После торгово-экономических переговоров в Женеве Китай добросовестно и строго выполнял договоренности, достигнутые двумя сторонами, но, к сожалению, США недавно по необоснованным причинам приняли ряд негативных мер, чем нанесли ущерб законным правам и интересам Китая. КНР решительно выступает против этого», — сказал министр.

Ван И надеется, что Пердью станет надежным посредником между странами. По его словам, дипломат может сыграть положительную роль в развитии китайского-американских отношений.

1 июня министр торговли США Говард Латник заявил, что Китай медлит с заключением торговой сделки с Соединенными Штатами. Глава ведомства подчеркнул, что его страна является потребителями китайских товаров, и если Вашингтон не откроет для них свои рынки, то экономика КНР окажется в крайне тяжелом состоянии.

Ранее глава минфина США заявил о связанных с Китаем рисках.