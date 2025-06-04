Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину

Трамп заявил, что ему нравится Си Цзиньпин, но с ним сложно договориться

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, но он считает, что с ним «чрезвычайно сложно» договориться. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться», — написал Трамп.

1 июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином должен состояться в ближайшую неделю. 30 мая американский лидер заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР для урегулирования возникших между Вашингтоном и Пекином торговых разногласий.

Газета Politico писала, что Си Цзиньпин якобы не встречается с Трампом из-за «шоу» с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне.

Ранее Трамп на встрече с Рамафосой задался вопросом «какого черта Зеленский делал в Африке».