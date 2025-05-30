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В США признали проблемы вокруг переговоров с Китаем

Бессент заявил, что переговоры с Китаем насчет торговли зашли в тупик
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Global Look Press

Переговоры Белого дома с Китаем относительно торговли зашли в тупик. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

«На данный момент переговоры с Китаем несколько зашли в тупик. Думаю, в следующие несколько недель у нас с ними пройдут еще переговоры», — заявил Бессент.

Он добавил, что в какой-либо момент в будущем возможны переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

До этого в США апелляционный суд восстановил действие указов главы Белого дома Дональда Трампа о введении торговых пошлин против Китая и других стран.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.

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