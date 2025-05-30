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Трамп заявил, что хочет провести переговоры с Си Цзиньпином

Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и уладить торговые разногласия
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Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с китайским лидером Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами. Об этом пишет РИА Новости.

«Они нарушили значительную часть заключенного нами соглашения. Я был очень корректен, я помог им, потому что у них возникли серьезные проблемы из-за остановки огромного бизнеса», — сказал Трамп.

Трамп выразил надежду, что после разговора «вопрос будет улажен».

До этого CNN сообщало, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых разногласий.

В пятницу, 30 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «находился в тяжелом экономическом положении» из-за введенных пошлин, поскольку фактически лишился возможности вести торговлю с США.

Ранее на Западе заявили о планах на Трампа ввести новые пошлины.

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