В Белом доме раскрыли, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, передает телеканал ABC News.

«Мы ожидаем, что президент Трамп проведет замечательное обсуждение торговых переговоров с председателем Си на этой неделе. Это наши ожидания», — заявил собеседник телеканала.

Хассетт подчеркнул, что в настоящее время не может подтвердить, что разговор лидеров двух стран уже запланирован на конкретную дату.

До этого CNN сообщало, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых разногласий.

Сам Трамп заявил, что после разговора с китайским лидером Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее глава Пентагона призвал готовиться к противостоянию с Китаем.