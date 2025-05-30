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Трамп заявил, что Китай нарушил соглашение с США о пошлинах

Трамп: Китай полностью нарушил соглашение с США о сокращении взаимных пошлин
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Carlos Barria/Reuters

Китай полностью нарушил соглашение с США о сокращении взаимных торговых пошлин. Об этом соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США — крупнейшим рынком в мире», — написал он.

По словам главы Белого дома, он заключил сделку с Китаем, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

«Из-за этой сделки все быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», — добавил Трамп.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на весь китайский импорт на 10%. В ответ Китай ввел точечные пошлины от 10% до 15% на сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, нефть, уголь и СПГ из США. В марте Вашингтон повысил тарифы еще на 10%, а Пекин ответил введением точечных пошлин от 10% до 15% на американскую сельскохозяйственную продукцию.

В апреле США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, доведя их до 145%. Китай в апреле, в качестве ответной меры, зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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