Над российскими регионами сбили 159 беспилотников. Военная операция, день 1183-й

Путин в ходе поездки в Курскую область посетил строящуюся АЭС и провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов, сообщили в Кремле.
Разрушение ВСУ памятников времен Второй мировой показывает, что РФ воюет с неонацистами — Путин
Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут найти выход из военного конфликта самостоятельно, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть источников.
США выступают против включения пунктов о поддержке Киева в заявление встречи глав минфинов G7, не хотят называть действия России на Украине «незаконными», пишет Politico.
США считают главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав», а Украина не может вернуть их силой. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что в основе сформировавшегося тупика на переговорах — несовместимость требований сторон.
Папа римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане, после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает правительство Италии.
🔴 Средства ПВО с 4:00 до 8:00 сбили еще 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. 16 БПЛА были уничтожены над Орловской областью, 10 — над Брянской, еще шесть — над Курской.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
41 дрон был сбит над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московской, пять — над Владимирской, три — над Рязанской, по одному — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.