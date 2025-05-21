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Политика

Над российскими регионами сбили 159 беспилотников. Военная операция, день 1183-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1183-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за 12 часов уничтожили над регионами России 159 беспилотников. Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав», а Киев не может вернуть силой потерянные территории. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:06

Путин в ходе поездки в Курскую область посетил строящуюся АЭС и провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов, сообщили в Кремле.

9:01

Разрушение ВСУ памятников времен Второй мировой показывает, что РФ воюет с неонацистами — Путин

8:57

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел там встречу с волонтерами.

8:46

Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут найти выход из военного конфликта самостоятельно, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть источников.

8:34

США выступают против включения пунктов о поддержке Киева в заявление встречи глав минфинов G7, не хотят называть действия России на Украине «незаконными», пишет Politico.

8:25

США считают главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав», а Украина не может вернуть их силой. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что в основе сформировавшегося тупика на переговорах — несовместимость требований сторон.

8:18

Папа римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане, после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает правительство Италии.

8:15

8:09

🔴 Средства ПВО с 4:00 до 8:00 сбили еще 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. 16 БПЛА были уничтожены над Орловской областью, 10 — над Брянской, еще шесть — над Курской.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

41 дрон был сбит над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московской, пять — над Владимирской, три — над Рязанской, по одному — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1183-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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