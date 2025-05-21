Над российскими регионами сбили 159 беспилотников. Военная операция, день 1183-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

41 дрон был сбит над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московской, пять — над Владимирской, три — над Рязанской, по одному — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.