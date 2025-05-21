«Хинштейн хочет всего побольше»: Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы

Путин пошутил, что Хинштейн получил свою должность, так как хочет всего побольше. Так президент ответил на просьбу курских чиновников создать буферную зону в Сумской области Украины, причем Золотарев настаивает на том, чтобы Сумы стали российскими. Разговоры о создании особой территории ведутся давно. После переговоров в Стамбуле появились утечки, что РФ может расширить зону контроля Сумской области в случае отказа ВСУ вывести войска с новых территорий.

Президент России Владимир Путин впервые после освобождения Курской области приехал в регион. Во время совещания с главами муниципалитетов он в шутливой форме ответил на вопрос о взятии под контроль украинских Сум.

На встрече глава Глушковского района Павел Золотарев попросил создать буферную зону, так как он не может добраться до своего района из-за украинских беспилотников. Тогда Путин спросил, какой по протяженности должна быть зона.

«Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим», — заявил Золотарев.

Путин пошутил, что врио губернатора Александра Хинштейна тоже назначили на эту должность, так как он хочет «все побольше», отметив, что чиновник также «выбивает деньги».

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше, побольше», — отметил президент.

Буферная зона в Сумах

Разговоры о создании буферной зоны в Сумах идут давно. В конце апреля Путин обозначил, что около Курской области необходимо создать безопасное пространство, чтобы прекратить обстрелы региона и предотвратить террористические провокации со стороны ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для реализации этой цели протяженность буферной зоны должна быть не менее 50 км.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в 2024 году.

После освобождения Курской области ВС РФ вошли в Сумскую область Украины. Украинские власти уже эвакуируют оттуда жителей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с News.ru заявил, что российские военные уже могут начать наступление в регионе:

«Ни на какое перемирие российская сторона не соглашалась, и сроки его в Стамбуле даже не обсуждались. А вот группировка нашей армии в Курской области, как сообщил президент Владимир Путин, будет усилена. Понятно, что теперь уже вовсе не для обороны — враг от российских границ давно отбит и получает удары «Искандерами» у себя в тылу. В Сумской области один из последних был по бункеру ВСУ, в котором уничтожены в том числе и иностранные наемники. Наступление вполне возможно на этом направлении. И, скажем, в Днепропетровской области, где Украина также, опасаясь, проводит массовую эвакуацию из населенных пунктов, которые находятся вдоль линии фронта».

Утечка на переговорах

16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что российская сторона потребовала вывести украинские войска с территории новых регионов. По его словам, делегация РФ также потребовала создать зону безопасности в Сумской области, а в противном случае угрожала аннексией региона .

По данным Reuters, российская сторона вышла «далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее». Агентство ссылается на неназванные источники, как и другие издания, публикующие утечки. Основная версия состоит в том, что РФ потребовала вывести войска ВСУ из четырех регионов. Затем версии расходятся. Кто-то говорит, что в противном случае ВС РФ займут пять регионов, кто-то шесть, а кто-то восемь. Ни российская, ни украинская делегации официально не подтверждали подлинности утечек. При этом РФ и Украина точно договорились в деталях представить план возможного прекращения огня.

«На переговорах в Стамбуле Россия подтвердила готовность к расширению зоны контроля в Харьковской и Сумской областях в случае отказа Украины от мирных инициатив», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.