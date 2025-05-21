«Нет, ребята»: Лавров заявил, что Украине и Западу больше не удастся обмануть Россию

Глава МИД Лавров: перемирия до переговоров с Украиной не будет

Подхода «перемирие — а там посмотрим» в ходе урегулирования украинского конфликта больше не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он объяснил, что Россия больше не позволит себя обмануть, поэтому ни о каком прекращении огня до переговоров речи быть не может. Ранее Украина и ее западные союзники требовали объявить 30-дневное перемирие, а в обратном случае угрожали введением «разрушительных» санкций.

Россия не даст себя обмануть

Выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении, Сергей Лавров назвал несостоятельной идею «перемирие — а там посмотрим» в ходе урегулирования конфликта на Украине.

«Сейчас, когда нам говорят: «Давайте перемирие — а там посмотрим», — нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — подчеркнул глава МИД и добавил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить о прекращении огня на Украине, и только потом перейти к урегулированию ситуации.

Лавров напомнил, как проходили российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году. Министр отметил, что тогда стороны «парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией». По его словам, европейские лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пытаются заставить президента США Дональда Трампа вводить еще больше санкций против России.

«И макроны, стармеры, фон дер ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций, — это просто их выдает с головой», — объяснил Сергей Лавров.

Позиция Европы и США

Председатель Евросовета Антониу Кошта в понедельник призвал Россию дать согласие на безоговорочное прекращение огня на Украине.

«Мяч — на стороне России. Вместе мы наращиваем давление на Россию, в том числе при помощи нового пакета санкций, чтобы усадить ее за стол переговоров. Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий», — заявил Кошта на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По его словам, ЕС и Британия выступают за «всеобъемлющее, долгосрочное и справедливое» соглашение по Украине, которое гарантировало бы ее «суверенитет и территориальную целостность».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие западные политики настаивали на прекращении огня перед проведением переговоров и ужесточении антироссийских санкций, в том числе со стороны США. Позже президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой. Глава Белого дома отказался вводить новые ограничения, отметив, что рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта. Штаты ожидают от России требований для прекращения огня на Украине, подтвердил госсекретарь Марко Рубио.

«Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры», — заявил он и добавил, что Штаты ожидают получить предложения от России в ближайшие дни — возможно, на этой неделе.

По его словам, после этого у США «будет гораздо лучшее понимание того, на что рассчитывает Путин».

Что говорят в России

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский раскритиковал тех, кто требует перемирия вперед переговоров. По его словам, так говорят те, кто «вообще историю не знают».

«Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — подчеркнул он.

Мединский напомнил слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Помощник президента отметил, что тот долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно знал русский язык, «чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией» .

«Бисмарк <…> всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», — добавил Владимир Мединский.

Президент Владимир Путин несколько дней назад отмечал, что у РФ есть силы и средства, чтобы довести СВО до «логического завершения». По его словам, сделать это нужно с «нужным для России результатом».

«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной», — объяснил глава государства.

16 мая в Стамбуле состоялась первая с 2022 года двусторонняя встреча России и Украины. Дипломаты договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также предоставить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговоры.