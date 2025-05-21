«Очень жесткий отпор»: Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область

Президент Владимир Путин посетил Курск. Российские военные дают решительный и очень жесткий отпор диверсионно-разведывательным группам ВСУ, пытающимся проникнуть на территорию Курской области, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, регион полностью освободили от украинских военнослужащих. О чем еще Хинштейн говорил на встрече с главой государства и после нее — в материале «Газеты.Ru».

Об атаках ВСУ и их последствиях

По словам врио губернатора, российские военные отбивают попытки проникновения ВСУ в Курскую область.

«Относительно проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию региона, здесь вопрос уместнее задавать нашим коллегам из Вооруженных сил, пограничных органов. Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор . На сегодняшний день вся территория Курской области, как это и было ранее озвучено нашим Верховным главнокомандующим и начальником Генерального штаба, освобождена от вооруженных нацистских формирований», — объяснил Александр Хинштейн.

По его словам, активность обстрелов ВСУ курского приграничья остается достаточно высокой. Ежедневно специалисты фиксируют различные удары, прилеты авиабомб и беспилотников. Атаки украинских военных приводят к повреждению и разрушению гражданской инфраструктуры, включая объекты социального назначения.

«И самое трагичное, конечно же, что, к сожалению, приводят к потерям среди наших жителей», — добавил врио губернатора.

По поручению президента в Курской области формируют «Белую книгу», в которой фиксируют поврежденные ВСУ объекты культурного наследия и религии. В их числе не менее 33 храмов, уточнил Хинштейн.

«Владимир Владимирович поручил включить в программу восстановления приграничья религиозные объекты, а также посмотреть возможность восстановить те здания и постройки, которые находились на территории храмов», — написал глава региона.

В Курской области продолжают работать саперы. Они уже разминировали 37,5 тысячи гектаров территории, 31 населенный пункт и 767 километров дорог, подытожил Александр Хинштейн.

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О мерах поддержки

Во время встречи с Владимиром Путиным врио губернатора поблагодарил его за ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям приграничья.

«Эта мера поддержки беспрецедентна, она не имеет аналогов. Впрочем, и то, что происходило, происходит порой на нашей земле, тоже [не имеет аналогов]», — заявил Хинштейн.

Он попросил главу государства продолжить выплаты курянам.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — поддержал его президент.

Врио губернатора попросил Путина выделить из федерального бюджета средства для ремонта непригодных для жилья домов, оставленных жителями приграничных районов. Сейчас деньги получают собственники зданий, которые еще подлежат восстановлению.

«Просил бы рассмотреть возможность того, чтобы так же, как и по жилищам, пострадавшим в результате преступных действий ВСУ, мы могли бы за счет средств федерального бюджета оплачивать меры поддержки в виде денег на ремонт непригодных для жилья помещений. Сегодня эта норма установлена в 9 тыс. рублей за 1 кв. м», — объяснил Хинштейн.

«Так и надо сделать», — ответил президент.

Он отметил, что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, поэтому их нужно поддерживать.

По словам главы региона, ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей получили более 113 тыс. жителей. Всего в Курской области оказывают 26 мер поддержки для жителей пострадавших от вторжения ВСУ приграничных районов.

«Президент вместе с нами, и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей. Сразу же после отъезда президента приступили к реализации поставленных им задач, отработке его поручений. И уверен, что вместе с людьми мы справимся с этими задачами», — отметил Александр Хинштейн.

Он поблагодарил Владимира Путина за то, что он остается рядом с курянами.