«Внесудебная казнь». В Мадриде расстреляли экс-советника Януковича и консультанта Зеленского

В Мадриде неизвестные застрелили бывшего советника экс-президента Украины Януковича Андрея Портнова, который в какое-то время, вероятно, консультировал команду Зеленского. El Pais пишет, что нападавших было двое или трое. Посол МИД РФ по особым поручениям Мирошник предположил, что убийство мужчины связано с его прошлым: он мог обладать информацией о Зеленском или его окружении. Экс-депутат Рады Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы.

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле школы в Мадриде, сообщило радио Cadena SER.

По предварительным данным, утром 52-летний мужчина отвозил своих детей в школу в Посуэло-де-Аларкон (входит в провинцию Мадрид). В 09:15 он садился в автомобиль, в этом время в него несколько раз выстрелил неизвестный. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

close На месте убийства Андрея Портнова возле Американской школы Мадрида, расположенной в элитном пригороде Посуэло-де-Аларкон, 21 мая 2025 года Paul White/AP

У него обнаружили как минимум четыре пулевых отверстия в области груди и одно в голове.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Портнова ждали сразу несколько человек у входа в школу. По данным El Pais, их было двое или трое. После убийства злоумышленники скрылись в лесистой местности. Источники считают, что мотивом преступления может быть сведение счетов. Сейчас на месте работают следователи.

Чем известен Портнов

Андрей Портнов родился в Луганске в 1973 году. В 1997 году он начал свою карьеру в государственных структурах Украины. Через девять лет мужчина стал депутатом Верховной рады. Кроме этого, он был главным юристом команды бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

close Андрей Портнов News UTR

В 2010 году Портнов занимает должность заместителя главы администрации президента Януковича. Он также становится руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Портнов работал в администрации главы государства до февраля 2014 года, а после смены власти покинул Украину и начал заниматься частной адвокатской практикой. За это время мужчина пожил в разных странах.

В отношении Портнова были введены санкции со стороны ЕС и Канады, но в 2015 году мужчина выиграл суд, после чего ограничения сняли. На Украине же его объявили в розыск, обвинив в присвоении имущества с помощью злоупотребления служебным положением. При этом через какое-то время розыск также отменили — мужчину якобы не смогли найти.

Украинские СМИ пишут, что Портнов якобы работал с командой действующего президента Украины Владимиры Зеленского: им нужна была консультация для роспуска Верховной рады. Администрация подобные слухи опровергла. Тем не менее в 2019 году Портнов все же вернулся на Украину, где, предположительно, также работал юристом. Он обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий, после чего в отношении экс-президента начали расследование. Портнов также числился в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Опасен для Зеленского

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник написал в Telegram-канале, что Портнов мог обладать некой информацией «из «забытого прошлого» способной испортить «безупречную репутацию» отдельных персонажей из нынешней власти». Дипломат предположил, что данные могли быть связаны даже с окружением Зеленского или с самим президентом Украины. Он отметил, что мужчина был влиятельным чиновником в период правления Януковича.

«Преступление имеет сходства с «внесудебной казнью». В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову, верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже», — написал Мирошник.

У Портнова были враги

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с изданием «Ридус» заявил, что у Портнова было немало врагов среди представителей украинской элиты:

«Я хорошо знал Портнова. Не исключаю, что в его убийстве могут быть замешаны лица, которым Андрей когда-то наступил на мозоль. Возможно, как-то причастны украинские спецслужбы».

Олейник подтвердил, что Портнов «нашел общий язык с Зеленским» и консультировал его. Однако он не знает, чем бывший чиновник занимался в последние годы, так как в 2022 году он переехал в Европу. Олейник указал, что Портнова неоднократно обвиняли в работе на российские спецслужбы:

«Портнов выиграл множество исков по защите чести и достоинства, когда его пытались оклеветать, обвиняя в сотрудничестве со спецслужбами России. Судился Портнов как на Украине, так и в ЕСПЧ. В общем, он сильно доставал людей, распространявших про него ложь».

Украинская журналист Диана Панченко в соцсетях обвинила Зеленского в убийстве Портнова. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев также считает, что мужчина стал «сильно неугоден» кому-то из нынешней украинской власти.

«К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что [застрелили] у школы, где учится его ребенок», — сказал экс-премьер Украины Николай Азаров в разговоре с РИА Новости.

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«Был ключевым «решалой»

«То, что сейчас произошло, я не уверен, что это связано с политикой, это вполне могло быть и разборками на экономической почве. Он мог где-то не выполнить свои обязательства», — сказал политолог Александр Дудчак «Ленте.ру».

Специалист добавил, что Портнов раньше был приближен к Порошенко, что давало ему определенные экономические выгоды и административные возможности. Вероятно, он ими пользовался.

«Портнов — личность очень известная и в период до Януковича, и, скажем так, после него. По моей информации, все основные следственные мероприятия по нему давным-давно были завершены. Более того, было огромное количество судебных решений в его пользу, в адрес самых разных СМИ, чтобы опровергнуть их заявления относительно коррупции Портнова. Он был одним из ключевых «решал», будем говорить так, в период Януковича в судебной системе», — сказал политтехнолог Михаил Павлив в беседе с News.ru.