«Обстановка остается сложной». Путин впервые приехал в Курскую область после освобождения

Владимир Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько совещаний. Президент пообещал продлить выплаты жителям приграничья, помочь с восстановлением жилья тем категориям, которые по какой-то причине не попали под программы, оказать помощь пострадавшим волонтерам в случае необходимости. Он поручил быстрее разминировать территории, чтобы жители могли вернуться домой.

Президент России Владимир Путин впервые после полного освобождения Курской области посетил регион, рассказали в пресс-службе Кремля. Он осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2 и провел несколько встреч.

Российский лидер встретился с курскими волонтерами в гуманитарном штабе. Во время встречи его сопровождали врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Давно хотел заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас за нее, узнать поподробнее, как она организована, и задать, естественно, вопрос: что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать?» — спросил Путин.

Один из волонтеров рассказал, что некоторые добровольцы помогают людям в приграничных регионах. Несмотря на то, что там налажена работа, Хинштейн «по-отцовски ругает» волонтеров за опасные поездки.

«Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Это очевидная вещь. Но если трагедия происходит — надо не забывать про близких», — отметил Путин.

Хинштейн рассказал, что ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы. Более того, иногда территория оказывается заминированной, поэтому посещать эти места опасно. Врио губернатора отметил, что в случае травм или гибели волонтера в регионе есть меры поддержки. Путин обозначил, что федеральный центр также может помочь при необходимости. Российский лидер также заметил, что сейчас ВСУ пытаются двигаться к границе региона.

Волонтеры также сообщили, что потихоньку восстанавливают пострадавшие памятники и мемориалы.

Роль духовных наставников

В ходе встречи с волонтерами Путин также поблагодарил священнослужителей. Он отметил, что сейчас их помощь крайне востребована:

«Самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена, в условиях ведения боевых действий, это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которые родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация, она все-таки на первом месте. А здесь роль, значение духовных наставников трудно переоценить».

Путин поблагодарил священнослужителей за их работу, отметив, что и у них есть потери.

Встреча с Хинштейном

Путин также отдельно переговорил с Хинштейном. Он подчеркнул, что необходимо увеличить группировку разминирования приграничья региона, чтобы жители быстрее вернулись домой.

Хинштейн выступил с инициативой выделить средства на ремонт домов, которые пришли в негодность в период эвакуации. По его словам, владельцы пострадавшего жилья уже получают компенсацию, однако их имущество повреждено в результате обстрелов или террористических атак. При этом есть здания, которые пострадали косвенно: за время эвакуации они пришли в негодность, поэтому жить в них больше нельзя. Хинштейн предложил компенсировать по девять тысяч рублей за квадратный метр.

«Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», — сказал Путин.

Хинштейн также обозначил, что жителям приграничья выплачивают 65 тысяч рублей ежемесячно. Эти средства обещали перечислять до полного освобождения региона, что уже произошло. Врио губернатора предложил рассмотреть возможность продолжить выплачивать эту сумму. Путин согласился.

Хинштейн также предложил президенту создать федеральный музей о событиях в регионе 2024–2025 годов.

В конце беседы Путин попросил Хинштейна сесть к нему в машину, чтобы закончить разговор по дороге.

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Встреча с руководителями муниципалитетов

Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов. Во время встречи он заявил, что ему нравится идея создания особой экономической зоны на территории всей Курской области, однако «в правительстве есть сомнения по этому поводу». Специалисты предположили, что бизнесы из других регионов могут начать регистрироваться в Курской области, чтобы получить льготы.

«Тем не менее сама по себе идея правильная. Обязательно с правительством на этот счет поговорим, с Минэкономразвития, пусть поищут решение», — сказал Путин.

Во время встречи один из чиновников сообщил, что они используют систему учета грузов и отслеживания передачи помощи конечному адресату в рамках реализации гуманитарной помощи. Президент призвал изучать этот опыт.

«Конечно, надо обобщить все, что у вас получилось, получилось хорошо и эффективно работает. Обобщить и использовать в тех случаях, которые востребуют такую систему организации работы», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас в Курской области восстановление жилья находится в приоритете. При этом вопрос введения льготной ипотеки на всей территории региона остается спорным:

«Конечно, очень хотелось бы вот эту льготную ипотеку сохранить для большого количества граждан, и чем больше, тем лучше. Это и для строительного сектора [хорошо]. Средства, которые в данном случае в Курской области, как бы из одного котла, который выделяется на поддержку области в целом. Если оттуда еще забрать и на ипотеку, то тогда на другое будет не хватать».

Президент знает о проблемах жителей со страховыми компаниями — не все выполняют свои обязательства по покрытию ипотечных платежей за собственников, которые потеряли жилье. Он заверил, что компании включатся в процесс. Российский лидер также поручил создать программу для восстановления храмов.

Заместитель председателя Курского городского собрания Алла Чертова обозначила, что среди утраченного жилья были жилые помещения для детей-сирот, при этом они не могут получить компенсацию. Чертова попросила пересмотреть постановление правительства, чтобы и эта категория смогла вернуть жилье.

Путин поручил вручить награды муниципальным деятелям Курской области, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации в регионе. Во время встречи он вручил премию «Служение» лауреату в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрию Польскому.

«Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов, там все равно обстановка остается сложной», — обозначил Путин.