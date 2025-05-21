«Давить на Трампа, чтобы он надавил на Путина». В Европе сформулировали план по Украине

Трамп заявил, что только он принимает решение о вводе новых санкций против России

Трамп занял сторону Путина в намерении сначала заключить мирный договор с Украиной, а потом останавливать боевые действия, считают западные СМИ. Журналисты также отмечают, что президент США не стал вводить жесткие санкции в отношении РФ. При этом Трамп обозначил, что такая мера возможна, но на нее может пойти только он, если Россия поведет себя «как-то не так». В Европе же считают, что необходимо «давить» на администрацию Трампа, чтобы она «оказала давление» на Россию.

Дональд Трамп 19 мая поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, после чего перестал требовать немедленно прекратить огонь на 30 дней, пишет Reuters.

Ранее президент США считал, что нужно сначала остановить боевые действия, а потом обсуждать положения будущего мирного договора. Позиция Путина представляется агентству другой: сначала договор, потом завершение огня. Журналисты Reuters пришли к выводу: сейчас риторика Трампа говорит о том, что он больше склоняется к предложению российского лидера. Более того, он четко обозначил, что решение украинского конфликта больше не в его компетенции. Агентство пишет, что такое послание делает Украину уязвимой, а ее союзников обеспокоенными. Сейчас европейские лидеры пытаются восстановить отношения и вернуть себе инициативу.

Жесткие санкции от США

Несколько недель назад США обещали ввести жесткие санкции против России с целью склонить страну к решению конфликта путем переговоров. По данным Reuters, этот подход ушел в прошлое, а на его смену пришел «пряник» — будущее экономическое партнерство США и РФ в случае завершения конфликта. Источник агентства утверждает, что изначально Трамп был готов потребовать безоговорочное прекращение огня и ввести жесткие санкции против РФ, если переговоры не продвинутся. Однако после разговора с Путиным он резко изменил свое мнение.

«Ему невозможно доверять больше одного дня. Похоже, его вообще не интересует Украина», — утверждает источник.

После звонка Трамп обозначил, что Россия и Украина «достигли прогресса», они якобы немедленно начнут переговоры о завершении конфликта. Украина и ее союзники после телефонного разговора обозначили, что намерены работать с США и объявили о введении новых санкций против РФ. Они не исключают, что Трамп снова может изменить свое мнение.

«Мы продолжим передавать сообщения администрации Трампа и будем давить, и еще раз давить на нее, чтобы она оказала давление на Россию», — сказал Reuters европейский дипломат.

The Hill также пишет, что Трамп после разговора с Путиным отступил от своего требования немедленного прекращения огня.

«Риторика президента после телефонных звонков свидетельствует о переменах, которые будут приветствоваться в Кремле. В Москве выразили открытость к мирным переговорам, но выдвинули максималистские условия, которые не могут принять ни Зеленский, ни его европейские партнеры», — сказано в материале.

Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении и что усилия по прекращению конфликта находятся на правильном пути.

Вопрос санкций не решен

Трамп сказал журналистам, что только он будет принимать решение о введение жестких санкций в отношении РФ:

«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя».

Он добавил, что у них с Путиным состоялся хороший разговор, а сейчас настало «критически важное время». Трамп отметил, что разговаривал не только с Москвой, но и с лидерами ЕС.

Поддержка США сыграла ключевую роль в способности Украины предотвратить поражение, они предоставили миллиарды военной помощи, помогают Киеву с военной разведкой. Reuters пишет, что оказанной помощи хватит до лета. США четко не обозначили, будут ли они продолжать оказывать помощь Украине. Европа пообещала помочь, однако им все равно нужны американские ПВО и управляемые ракеты малой дальности.

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ЕС за санкции

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль в эфире телеканала ZDF заявил, что страна надеется убедить Трампа ввести жесткие антироссийские санкции, но нужно «стратегическое терпение».

«Путин уклоняется и хочет продолжать войну. Но он потихоньку замечает, что близится конец его политических, военных и экономических возможностей. И потому Трамп, как я понимаю, предлагает ему сесть за стол переговоров», — сказал Вадефуль.

Министр считает, что Трамп своими заявлениями об отказе от санкций пытается склонить Путина к переговорам. Вадефуль также общается с американский сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который разработал новый санкционный пакет.

«В США готовится обширный пакет санкций. Сейчас он будет передан на обсуждение конгресса. Конечно, он сможет вступить в силу только если пройдет эти обсуждения. Но, судя по всему тому, что я слышу, это произойдет» , — обозначил Вадефуль.