Рубио заявил, что Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

США считают главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав», а Украина не может вернуть их силой. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что в основе сформировавшегося тупика на переговорах — несовместимость требований сторон.

Госсекретарь США Марко Рубио обозначил ключевую проблему в урегулировании конфликта на Украине. Выступая на брифинге, он заявил, что «Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем».

По словам Рубио, основное препятствие для достижения мира заключается в несовместимости требований сторон. Россия настаивает на признании территорий, контроль над которыми она установила в 2022 году, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. В то же время Украина стремится вернуть управление над этими регионами, что, по мнению Рубио, невозможно достичь исключительно военными средствами.

Рубио подчеркнул, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах. Он отметил, что дипломатические каналы остаются открытыми, но «терпение Вашингтона не безгранично». Госсекретарь США отметил важность переговоров и компромиссов с обеих сторон для достижения устойчивого мира.

Отсутствие прогресса в переговорах

Недавние дипломатические усилия, включая телефонный разговор между президентами США и России, на данный момент не привели к значимому прогрессу. Это вызвало обеспокоенность среди союзников Украины и европейских лидеров, которые опасаются затягивания конфликта.

По данным Financial Times, союзники США в Европе были озадачены тем, насколько мягко Трамп отнесся к итогам беседы с Путиным. Они ожидали, что Вашингтон предложит ужесточить санкционную политику — в том числе за счет новых ограничений в отношении российской энергетики и финансового сектора. Однако американский лидер, напротив, дал понять, что сейчас не считает нужным усиливать экономическое давление на Москву.

Российский президент в свою очередь заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного соглашения. В их числе он назвал принципы урегулирования, возможные сроки заключения договора и временное прекращение огня при достижении договоренностей.

Новые регионы в конституции России

30 сентября 2022 года Россия подписала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в свой состав. Эти регионы были включены в статью 65 Конституции Российской Федерации, которая определяет состав субъектов страны.

Процесс включения новых регионов в состав России начался с референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября 2022 года. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали:

ДНР — 99,23%;

ЛНР — 98,42%;

Херсонская область — 87,05%;

Запорожская область — 93,11%.

После подписания договоров о присоединении, Конституционный суд России признал их соответствующими Основному закону страны. Госдума и Совет Федерации ратифицировали документы, а президент Владимир Путин подписал законы о ратификации и соответствующие федеральные конституционные законы.