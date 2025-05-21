«У Европы тупиковая позиция». Можно ли говорить о расколе между США и ЕC?

Многие европейские лидеры разочарованы тем, что Дональд Трамп отказался вводить дополнительные санкции против России после своего разговора с Владимиром Путиным. Трамп пояснил, что не делает этого, так как сохраняется шанс дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В СМИ подобную позицию не оценили и заявили о намечающемся расколе между США и их европейскими союзниками. Действительно ли речь идет о разладе и что ЕС будет делать дальше — в материале «Газеты.Ru».

В ходе общения с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что только он принимает решение об антироссийских санкциях.

«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — сказал лидер США.

Европейские лидеры были «ошеломлены» итогами разговора Путина и Трампа. В ответ на отказ президента США ввести новые рестрикции лидеры Европы договорились усилить санкционное давление на Москву.

«Трамп ясно дал понять, что США устранится от участия в конфликте и оставит Украину и Россию вести прямые переговоры о прекращении огня», — пишет британская газета Financial Times.

19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа, который длился более двух часов. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной. После этих переговоров Трамп также созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

Показное осуждение

The New York Times осуждает Трампа за его решение «фактически отойти от собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая будет включать новые санкции против России».

«Если американский президент вновь неожиданно не изменит курс, то США не только прекратят оказывать давление на Москву, но и создадут глубокий раскол внутри НАТО, между американцами и их традиционными европейскими союзниками, которые говорят, что они в любом случае продолжат санкционное давление на Россию», — говорится в статье.

Газета поясняет, что Трамп обычно является поклонником финансового давления, но в случае с Россией он хочет этого избежать. Дополнительные санкции будут препятствовать возможностям для бизнеса, а президент заинтересован в том, чтобы максимально расширить экономические возможности для американцев.

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Для Украины и ее союзников, которые месяцами пытались склонить Трампа на свою сторону, разговор российского и американского президентов обернулся не лучшим образом. Об этом пишет издание Reuters.

«Трамп дал понять, что война, которую он когда-то обещал закончить за день, больше не его дело. Это ставит Украину в уязвимое положение, а ее союзников заставляет беспокоиться. Подход «кнута» Трампа ушел, его заменил «пряник» экономического партнерства в случае окончания конфликта», — говорится в материале.

Reuters пишет, что поддержка США была ключом к способности Украины противостоять России в конфликте. Однако сейчас кажется, что американский президент «вообще не заинтересован в Украине».

Ошеломленная Европа

Европейцы рассчитывали, что после переговоров с Путиным Трамп придет к пониманию, что нужно усиливать санкционное давление, но этого не произошло. Наоборот, Трамп сказал, что он был очень доволен разговором и открывающимися перспективами в двусторонних отношениях, это и разозлило Европу. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Николай Топорнин.

«Слова Трампа разочаровали европейских лидеров, которые не собираются менять свою позицию абсолютной поддержки Киева. С другой стороны, пока что Трамп не приостановил поставки вооружения Киеву по уже заключенным договорам. То есть Европа, конечно, разочарована, но пока что ничего особо не изменилось», — сказал политолог.

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Он считает, что европейские лидеры понимают, что Трамп — это не Байден и с ним просто так не получится сотрудничать, потому что у него есть свое видение, подходы, которые значительно отличаются от позиций европейских стран.

«Не стоит думать, что у Евросоюза совершенно нет собственных возможностей по финансированию Украины. Все-таки это мощное экономическое объединение, и в военном плане у них тоже есть потенциал. Так или иначе, но Европе придется считаться с подходом Штатов, так как они прекрасно понимают, что для них американский рынок остается важным и они ни в коем случае не хотят его потерять», — пояснил Топорнин.

Многое для будущего Европы и США сейчас зависит и от переговоров по таможенным пошлинам, добавил политолог.

«Если сторонам удастся прийти к устраивающему всех решению, то и в политическом плане шероховатости в позициях будут не так заметны. Если же экономические претензии останутся, то и политические разногласия станут восприниматься более остро», — заключил эксперт.

Дальнейшие действия

Заменить Соединенные Штаты в полном объеме в Евросоюзе не смогут, выступать против России самостоятельно тоже, поэтому «им остается только предпринимать усилия по попытке затормозить движение к мирному соглашению». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В Европе уже пытаются помешать мирному разрешению российско-украинского конфликта. Как только появляется какое-то движение в сторону мира возникает противодействие этому, сразу же появляются санкции. Например, в Стамбуле шли встречи, а санкции уже были объявлены, европейцы готовились к этому заранее», — сказал депутат.

Для России очередные санкции не станут чем-то фатальным, уверен Чепа. Он напомнил, что Россия довольно долгое время работает в условиях санкций и нас этим не запугать.

Попытки европейской тройки (Франции, ФРГ и Великобритании) сблизить позиции Европы и США не увенчались успехом. Однако не стоит радоваться раньше времени и считать, что Трамп занял однозначно пророссийскую позицию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Позиция Трампа действительно отличается от европейской, но он может в любой момент передумать, так как американский человек в этом плане совершенно непредсказуем. Хорошо уже то, что американцы настроены на какой-то диалог в отличие от европейцев. У Европы тупиковая позиция, которая не позволяет решить украинский конфликт дипломатическим путем», — пояснил политолог.

Он предполагает, что в дальнейшем позиция европейских стран не изменится кардинальным образом, и Европа продолжит накачивать Украину оружием, чтобы усилить позиции Киева в будущих переговорах.

close Stefan Rousseau/Reuters

«Европейцы продолжат склонять Трампа на свою сторону, чтобы Запад выступал единым фронтом. Они будут надеяться, что американский президент допустит какую-то ошибку и его позиции внутри страны осложнятся, а оказывать давление станет проще», — заявил Федоров.

При этом главным русофобом среди всех европейских политиков остается президент Франции Эммануэль Макрон, отметил политолог.

«Именно Макрон первым выдвинул идею размещения неких объединенных европейских контингентов на Украине, после оказывал давление на ФРГ, чтобы те поставляли Taurus Киеву. Тем не менее, даже Макрон был вынужден признать реальность и подтвердить, что Украина не сможет вернуть все территории, которые потеряла в ходе конфликта», — заключил Федоров.