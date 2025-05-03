Ресурсы, банки, экспорт. США готовят новый санкционный удар по России

Власти США завершили подготовку нового пакета экономических санкций против России для давления на Кремль с целью прекращения боевых действий на Украине. Меры затронут ключевые отрасли экономики, включая банки и энергетический сектор, в том числе крупнейшую компанию «Газпром». Окончательное решение по санкциям будет принимать президент Дональд Трамп.

Власти США завершили работу над новым пакетом экономических санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой па источники.

По данным источника агентства, знакомого с ходом подготовки, задача Совета национальной безопасности — «скоординировать ряд дополнительных карательных мер против России» в рамках усилий по прекращению боевых действий на Украине.

Предложенные меры затронут ключевые отрасли российской экономики. В первую очередь речь идет о банках и энергетическом секторе, включая крупнейшую публичную компанию «Газпром», а также другие крупные предприятия, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов. Предполагается, что ограничения на переводы и доступ к финансированию усилят давление на Кремль и побудят Москву согласиться на предложения США по прекращению боевых действий.

Агентство направил запрос в Минфин, однако не получило ответа.

Решение зависит от Трампа

Несмотря на согласованность нового пакета в администрации, окончательное решение о введении санкций остается за президентом США, отмечает Reuters.

«Это полностью его прерогатива — пакет должен быть утвержден Трампом», — подтвердил второй собеседник агентства.

О том, что команда Трампа подготовила варианты усиления давления на Россию сообщали также Bloomberg и Politico. При этом подробности о предложенных мерах неизвестны.

Источники обоих изданий подчеркивают, что несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, американская администрация пока не приняла окончательного решения по введению новых санкций. В Совете национальной безопасности США и Госдепартаменте отказались комментировать ситуацию. Также не дал комментариев и спецпосланника президента США Стив Уиткофф.

Вторичные санкции

Дональд Трамп не раз заявлял, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин хочет мира. Однако после удара российских войск по Киеву в ночь на 24 апреля его позиция изменилась. Трамп выразил сомнение в искренности намерений Путина и допустил введение вторичных санкций против России.

В Минобороны России при этом отмечали, что удары наносились по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, у также производству ракетного топлива и порохов.

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В начале апреля группа из 50 сенаторов США представила законопроект, который предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России. В рамках этого законопроекта предлагается ввести пошлины на уровне 500% на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Также под санкции попадут те страны, которые приобретают российский уран.

Республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что законопроект о введении «сокрушительных санкций» против России поддержали 72 сенатора. Согласно проекту, эти меры будут применены, если Москва откажется начать реальные переговоры с Украиной.