Ресурсы, банки, экспорт. США готовят новый санкционный удар по России

Власти США завершили работу над новым пакетом экономических санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой па источники.
По данным источника агентства, знакомого с ходом подготовки, задача Совета национальной безопасности — «скоординировать ряд дополнительных карательных мер против России» в рамках усилий по прекращению боевых действий на Украине.
Предложенные меры затронут ключевые отрасли российской экономики. В первую очередь речь идет о банках и энергетическом секторе, включая крупнейшую публичную компанию «Газпром», а также другие крупные предприятия, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов. Предполагается, что ограничения на переводы и доступ к финансированию усилят давление на Кремль и побудят Москву согласиться на предложения США по прекращению боевых действий.
Агентство направил запрос в Минфин, однако не получило ответа.
Решение зависит от Трампа
Несмотря на согласованность нового пакета в администрации, окончательное решение о введении санкций остается за президентом США, отмечает Reuters.
«Это полностью его прерогатива — пакет должен быть утвержден Трампом», — подтвердил второй собеседник агентства.
О том, что команда Трампа подготовила варианты усиления давления на Россию сообщали также Bloomberg и Politico. При этом подробности о предложенных мерах неизвестны.
Источники обоих изданий подчеркивают, что несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, американская администрация пока не приняла окончательного решения по введению новых санкций. В Совете национальной безопасности США и Госдепартаменте отказались комментировать ситуацию. Также не дал комментариев и спецпосланника президента США Стив Уиткофф.
Вторичные санкции
Дональд Трамп не раз заявлял, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин хочет мира. Однако после удара российских войск по Киеву в ночь на 24 апреля его позиция изменилась. Трамп выразил сомнение в искренности намерений Путина и допустил введение вторичных санкций против России.
В Минобороны России при этом отмечали, что удары наносились по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, у также производству ракетного топлива и порохов.
В начале апреля группа из 50 сенаторов США представила законопроект, который предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России. В рамках этого законопроекта предлагается ввести пошлины на уровне 500% на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Также под санкции попадут те страны, которые приобретают российский уран.
Республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что законопроект о введении «сокрушительных санкций» против России поддержали 72 сенатора. Согласно проекту, эти меры будут применены, если Москва откажется начать реальные переговоры с Украиной.