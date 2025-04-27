«Решим, продолжать ли»: в США объявили «критически важную» неделю для переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно основываться на «фактах и реальности», а не на доверии сторон. В интервью NBC News он отметил, что следующая неделя станет критически важной для определения перспектив урегулирования. В то же время Киев утверждает, что прогресса на переговорах пока нет.

Мирное соглашение по Украине не должно быть вопросом простого доверия сторон друг к другу, заявил в эфире телеканала NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не думаю, что мирные сделки строятся на доверии. Я думаю, что мирные сделки должны быть построены на проверке, фактах, действиях и реальности. Так что это не вопрос доверия. Это вопрос создания такого рода вещей, проверки, гарантий безопасности, вещей, которые обсуждались в прошлом», — сказал Рубио.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной «близки», при этом для урегулирования конфликта следующая неделя будет иметь «критически важное значение» . Он сообщил, что за это время администрация Трампа примет решение, хочет ли она «продолжать участвовать в этом проекте».

«Есть причины для оптимизма, но есть и причины для реализма», — сказал Рубио.

«На протяжении всего этого процесса необходимо определить, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки друг от друга после 90 дней усилий... Вот что мы пытаемся определить на этой неделе», — пояснил госсекретарь США.

Он также объяснил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются на успех дипломатических усилий. При этом накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не настроен на прекращение конфликта, и вновь пригрозил Москве вторичными и банковскими санкциями.

В то же время экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прогресса в переговорах по урегулирования конфликта нет.

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

Понимание позиций

23 апреля Рубио отменил запланированную поездку в Лондон на переговоры по Украине, писала The New York Times. Причиной стало заявление Владимира Зеленского, что Киев не признает Крым частью России. Признание полуострова российским, по данным издания, — один из пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Однако официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс опровергла это сообщение газеты и объяснила отмену визита плотным графиком главы ведомства. Тогда же в интервью порталу The Free Press Рубио заявил, что благодаря двусторонним контактам США стали лучше понимать позицию России по украинскому кризису.

«Думал, с Зеленским будет проще». Трамп назвал позицию Киева вредной для мира, к которому уже готова Москва Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным... 24 апреля 09:23

При этом он отметил, что разногласия между Москвой и Киевом настолько велики, что заключение мира может быть невозможным. Рубио выразил надежду, что компромисс удастся найти, так как, по его мнению, военного решения конфликта быть не может.

24 апреля Рубио также опроверг публикацию Politico, в которой утверждалось, что в Белом доме обсуждали возможность снятия энергетических санкций с России в рамках мирного урегулирования.

«Это безоговорочная ложь. Ни [спецпредставитель Трампа] Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров об отмене санкций против России как части сделки с Украиной. Это проявление журналистской недобросовестности», — заявил он.