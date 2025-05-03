Reuters узнал о подготовке новых санкций США против России

Reuters: США готовят санкции против РФ, чтобы усилить давление на переговорах

Власти США подготовили новый пакет санкций против России. Эти меры направлены на усиление давления на Москву в рамках усилий по урегулированию конфликта в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам одного из собеседников агентства, Совет национальной безопасности США работает над координацией дополнительных ограничений. Под удар могут попасть российский банковский сектор, энергетические компании, и другие крупные предприятия, связанные с добычей ресурсов и финансами. Окончательное решение по санкциям должен принять президент Дональд Трамп. Пока не ясно, поддержит ли он эту инициативу.

США сохраняют антироссийские санкции и не исключают расширения ограничений. 1 мая представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не намерен отменять действующие меры и считает необходимым переход к прямым переговорам между Москвой и Киевом без американского посредничества.

При этом уже на следующий день в эфире Fox News Брюс уточнила, что США не выходят из переговорного процесса.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.