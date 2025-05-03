Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Reuters узнал о подготовке новых санкций США против России

Reuters: США готовят санкции против РФ, чтобы усилить давление на переговорах
close
Chip East/Reuters

Власти США подготовили новый пакет санкций против России. Эти меры направлены на усиление давления на Москву в рамках усилий по урегулированию конфликта в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам одного из собеседников агентства, Совет национальной безопасности США работает над координацией дополнительных ограничений. Под удар могут попасть российский банковский сектор, энергетические компании, и другие крупные предприятия, связанные с добычей ресурсов и финансами. Окончательное решение по санкциям должен принять президент Дональд Трамп. Пока не ясно, поддержит ли он эту инициативу.

США сохраняют антироссийские санкции и не исключают расширения ограничений. 1 мая представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не намерен отменять действующие меры и считает необходимым переход к прямым переговорам между Москвой и Киевом без американского посредничества.

При этом уже на следующий день в эфире Fox News Брюс уточнила, что США не выходят из переговорного процесса.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами