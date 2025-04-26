Президент США Дональд Трамп пригрозил России банковскими санкциями после обстрелов территории Украины. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, «не было никаких причин для того», чтобы президент России Владимир Путин «запускал ракеты» по Украине.

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?» — написал Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 24 апреля, заявлял, что Вооруженные силы РФ «продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям» в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.

До этого Путин заявлял о необходимости «разобраться» с предложением о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Песков отмечал, что слова Путина о необходимости подумать над идеей прекращения огня по гражданской инфраструктуре является еще одним проявлением готовности России к переговорам.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину встретиться «на очень высоком уровне».