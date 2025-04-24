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Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что атака наносилась, среди прочего, и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, а также машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Кроме того, удар был нанесен по производству ракетного топлива и порохов.

В Минобороны подчеркнули, что все цели удара были достигнуты, указанные объекты поражены.

Незадолго до этого «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попала железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Удары наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, а также по Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Военкоры назвали произошедшее одной из самых масштабных атак ВС РФ на инфраструктуру противника.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.

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