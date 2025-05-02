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Администрация США готовит меры для усиления экономического давления на Россию

Bloomberg: Трамп рассматривает новые санкции против российской энергетики
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Tom Brenner/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд мер для ужесточения экономического давления на Россию, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Инициатива связана с «нежеланием» президента России Владимира Путина идти на уступки в переговорах по прекращению войны в Украине.

По данным издания, США рассматривают дополнительные ограничения в энергетическом секторе, включая сокращение доходов России от нефти. Украина и ее союзники настаивают на таких шагах, чтобы вынудить Москву согласиться на условия перемирия, предложенные Трампом. Однако, как подчеркивают источники, диалог с Кремлем продолжается, и Белый дом пока не определился с дальнейшими действиями.

1 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что 72 его коллеги в Сенате США поддержали законопроект о введении новых санкций против России. Согласно документу, меры включают 500-процентные пошлины на импорт из государств, закупающих у России нефть, газ и уран. Дополнительные санкции запретят гражданам США приобретать российский суверенный долг. Законопроект может вступить в силу, если российские власти не начнут «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.

Ранее глава минфина США заявил, что Трамп выдал Зеленскому «роял-флеш».

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