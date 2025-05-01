В США поддержали проект о «сокрушительных санкциях» против России

Более 70 американских законодателей поддерживают введение «сокрушительных санкций» против России. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает агентство Bloomberg.

«Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США заявил, что 72 его коллеги поддерживают законопроект, который введет «сокрушительные» новые санкции против России», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как пишет Bloomberg, США грозят пошлинами для стран, покупающих российские нефть, газ и другие «ключевые продукты».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью CBS, что предложений об отмене введенных против РФ американских санкций не было.

По словам министра, он не может комментировать информацию СМИ, потому что это «несерьезно».

Ранее Лавров назвал ключевые условия урегулирования на Украине.