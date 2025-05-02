СМИ: США не видят путей влияния на Россию в вопросе Украины

Politico: США не знают, как повлиять на РФ для принятия мирного плана Трампа

Администрация США не выработала стратегии, чтобы заставить Россию согласиться на мирный план Дональда Трампа, несмотря на заключение сделки по разработке украинских природных ресурсов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме и минфине.

Соглашение о доступе к недрам Украины, по мнению американских чиновников, должно продемонстрировать долгосрочную заинтересованность США в развитии страны. Однако, как отмечают собеседники издания, это вряд ли ослабит сопротивление Владимира Путина инициативам Вашингтона.

«Больше санкций — следующий логичный шаг, но неизвестно, сработает ли это», — заявил источник, близкий к администрации.

В пятницу агентство Bloomberg писало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд мер для ужесточения экономического давления на Россию, однако окончательное решение пока не принято. Инициатива связана с «нежеланием» президента России идти на уступки в переговорах по прекращению войны в Украине.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.