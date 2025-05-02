Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: США не видят путей влияния на Россию в вопросе Украины

Politico: США не знают, как повлиять на РФ для принятия мирного плана Трампа
close
Ken Cedeno/Reuters

Администрация США не выработала стратегии, чтобы заставить Россию согласиться на мирный план Дональда Трампа, несмотря на заключение сделки по разработке украинских природных ресурсов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме и минфине.

Соглашение о доступе к недрам Украины, по мнению американских чиновников, должно продемонстрировать долгосрочную заинтересованность США в развитии страны. Однако, как отмечают собеседники издания, это вряд ли ослабит сопротивление Владимира Путина инициативам Вашингтона.

«Больше санкций — следующий логичный шаг, но неизвестно, сработает ли это», — заявил источник, близкий к администрации.

В пятницу агентство Bloomberg писало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд мер для ужесточения экономического давления на Россию, однако окончательное решение пока не принято. Инициатива связана с «нежеланием» президента России идти на уступки в переговорах по прекращению войны в Украине.

Ранее эксперт объяснил, почему Трампу не удастся надавить на РФ в вопросе Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами