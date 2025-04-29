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Политика

Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников. Военная операция, день 1161-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1161-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Рязанскую и ряд других областей. Два из 40 уничтоженных за ночь украинских БПЛА ликвидированы над Московским регионом. КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Западные страны в ближайшие восемь-десять дней усилят давление на Москву, чтобы добиться прекращения военных действий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:24

ВСУ увеличили число атак ударными дронами в районе Часова Яра, пытаясь остановить продвижение российских сил — Марочко

08:09

Российские военнослужащие перешли к активной фазе боев за Часов Яр, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях в городе.

08:05

Российские силы ПВО с 20:00 мск понедельника до 6:00 мск вторника уничтожили 91 украинский дрон, сообщает Минобороны России. Из них 40 в ночное время. Больше всего БПЛА сбито над Рязанской областью — 11.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1161-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с конфликтом событиях.

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