Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников. Военная операция, день 1161-й

ВСУ увеличили число атак ударными дронами в районе Часова Яра, пытаясь остановить продвижение российских сил — Марочко
Российские военнослужащие перешли к активной фазе боев за Часов Яр, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях в городе.
Российские силы ПВО с 20:00 мск понедельника до 6:00 мск вторника уничтожили 91 украинский дрон, сообщает Минобороны России. Из них 40 в ночное время. Больше всего БПЛА сбито над Рязанской областью — 11.