«Посмотрим правде в глаза». Трамп предрек разгром Украины

В новом интервью Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Киева, но не Зеленского. Он намекнул, что больше не будет направлять в страну военную помощь, однако может помочь иначе, например, санкциями. Президент США хочет завершить конфликт как можно скорее. Иначе, по его мнению, Украина может быть разгромлена уже в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп в беседе с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом заявил, что может встать на сторону Украины, но точно не президента страны Владимира Зеленского.

«У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь [в Овальном кабинете], когда он сидел прямо в этом кресле», — сказал Трамп.

Американский президент рассказал свою версию конфликта с украинским лидером. Трамп считает, что во время их беседы, когда он объявил о своем намерении помочь Украине, Зеленскому нужно было согласиться и замолчать. Однако он начал требовать гарантии безопасности, обозначив, что украинская сторона боролась в одиночку, им якобы никто не помогал. На что Трамп заявил, что США передали Киеву $350 млрд, Европа также передала помощь, но на меньшую сумму. Это и стало причиной ссоры. После чего Зеленский спешно покинул Белый Дом. Трамп также отметил, что конфликт на Украине — это «война Байдена».

«Я не собираюсь взваливать ее на себя <...> Это ужасная война. Она никогда не должна была случиться», — сказал Трамп.

Он отметил, что если бы был президентом, то конфликта между Россией и Украиной не было бы.

«Я думаю, что я спасаю эту страну [Украину]. Я думаю, что эта страна будет разгромлена очень скоро <...> Давайте посмотрим правде в глаза» — сказал американский президент.

Он добавил, что «оказывает большую услугу Украине».

Трамп и Путин

Незадолго до интервью Трамп написал в соцсети Truth Social: «Владимир, СТОП!». Так, он прокомментировал удары России по городам Украины после отмены пасхального перемирия. Голдберг отметил, что российский президент Владимир Путин не производит впечатление человека, который перестанет что-то делать, потому что ему об этом сказал Трамп.

«Вы можете быть удивлены», — ответил американский президент.

В ходе беседы Трамп подчеркнул, что для сохранения территориальной целостности Украины США не обязательно передавать стране большое количество вооружений. Он считает, что есть много другого «оружия» — например, санкции, — которое может помочь в этом вопросе. По его словам, он хочет завершить конфликт, чтобы не гибли россияне и украинцы. Трамп утверждает, что обе стороны теряют примерно пять тысяч солдат в неделю.

Большая помощь Трампа

Американский президент заявил, что значительно помог Украине, предоставив ракеты Javelin. По его словам, на пути в Киев российские танки застряли в грязи. Киев смог их уничтожить именно благодаря Javelin. Трамп полагает, что без его помощи Украину захватили бы за один день.

«В этой войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается. Не только солдат. Это много солдат, но и много других людей», — сообщил Трамп, добавив, что оказывает Украине большую услугу, пытаясь урегулировать конфликт.

«Война на Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом», — снова заявил Трамп.

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Украине не выиграть

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Украина не сможет выиграть в конфликте:

«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем».

Вэнс также отметил, что продолжение военных действий может привести к эскалации, в том числе к ядерной войне.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что Трамп недоволен и Зеленским, и Путиным. Он хочет, чтобы обе стороны полностью прекратили огонь. Временное перемирие, которое объявил на три дня Путин, не устраивает США.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц добавил, что США готовы оказать любое давление на Россию и Украину, чтобы завершить конфликт.

«Мы уже видели довольно жесткие заявления [Трампа] в адрес Путина и России. Так что я просто надеюсь, что Кремль понимает: с президентом Трампом шутить не стоит», — заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The New York Times.