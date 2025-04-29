«В Киеве приуныли». Как в России оценивают первые 100 дней Трампа

Американский президент Дональд Трамп назвал свои первые 100 дней на втором сроке «очень успешными»: он считает, что сумел многого достичь за этот короткий период. Как в России оценивают первые 100 дней второго президентства Трампа и можно ли говорить, что именно он изменил к лучшему отношения между Москвой и Вашингтоном — в материале «Газеты.Ru».

Противоречивые итоги

В интервью журналу Time президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что первые 100 дней его второго срока оказались очень успешными.

«Я считаю, что у нас были очень успешные первые 100 дней президентства. Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц — и действительно лучший третий месяц. Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени», — сказал американский лидер.

В статье Time отмечается, что первые 100 дней второго срока Трампа были «одними из самых дестабилизирующих в истории Америки». Команда нового президента выпустила ряд приказов и меморандумов, которые парализовали целые правительственные агентства и департаменты. Сам Трамп угрожал присоединить Гренландию и Канаду и захватить контроль над Панамским каналом.

«Несомненно, Трамп не придумал большинство проблем, против которых он так агрессивно борется, и сторонники говорят, что он делает больше, чем предшественники из обеих партий, чтобы их решить. Иммиграционная система Америки не работала десятилетиями, и действия Трампа сократили нелегальное пересечение границы до минимума. Однако, стремясь перестроить мировую экономику, он спровоцировал торговую войну, навредив тем самым экономике собственной страны», — говорится в материале Time.

Reuters в статье, посвященной 100 дням Трампа у власти, оценивает его политику в этот период как «хаотичную». При этом многие эксперты считают, что курс второго срока гораздо более радикален, чем был восемь лет назад.

При этом, по данным газеты The Hill, на 24 апреля уровень одобрения деятельности Трампа упал до рекордного минимума с начала его второго срока. Положительно к президенту относятся только 44,5% граждан. Издание связало падение рейтинга с тарифной политикой и нестабильностью на рынке ценных бумаг.

Восстановление отношений с Россией

Многие политические соперники Трампа в США продолжают обвинять его в излишней уступчивости в отношении России. Так, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что администрация Белого дома наносит ущерб союзникам Вашингтона и демонстрирует слабость противникам.

«Европейцы встали на нашу сторону — весь Запад встал на нашу сторону. Они вложили деньги. Они использовали все виды дипломатических и экономических средств, чтобы поддержать нас. Как Европа сможет когда-либо снова доверять нам, если Трамп отступит?» — задался вопросом Шумер.

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С приходом Дональда Трампа в Белый дом на второй срок наконец-то произошла нормализация отношений между США и Россией, заявил «Газете.Ru» заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

«То, что творилось в отношениях Москвы и Вашингтона до прихода Трампа, было совершенно ненормально. Две крупнейшие ядерные державы, по сути, находились в состоянии, которое предшествует ядерной войне. Вина в этом полностью лежит на администрации [экс-президента США] Джо Байдена, которая объявила Россию врагом номер один и активно проводила политику дезинформации в отношении нашей страны», — сказал политик.

По мнению Орджоникидзе, команда Трампа начала выводить страну из геополитического тупика, в который ее загнала предыдущая администрация.

«В общем-то можно сказать, что Трамп совершил исторический поворот, так как пошел на нормализацию отношений с Россией по самым различным направлениям.

Это видно в сфере двусторонних отношений, на уровне посольств наших стран ведутся активные переговоры. И в отношении украинского конфликта. Новая администрация прекратила заниматься агрессивной пропагандой псевдолиберальных ценностей. То есть [они] начали проводить более реалистичную политику», — заключил Орджоникидзе.

Мир на Украине

С приходом Трампа в Овальный кабинет кардинально поменялись настроения в отношении разрешения украинского кризиса, отметил в беседе с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«По крайней мере, декларации, которые звучат со стороны США, демонстрируют желание нынешней администрации к диалогу и стремление к политико-правовому урегулированию украинского конфликта. Также четко выкристаллизовалась позиция европейских стран, которые просто отбиваются от мирных инициатив Трампа, и проявился крайне радикальный настрой киевского режима. В результате сейчас можно отметить изменение политической палитры, которая сопровождает украинский конфликт», — считает Мирошник.

Он заключил, что стремление к диалогу, к нахождению треков, по которым может идти урегулирование и взаимодействие — это, наверное, и есть самое главное достижение Трампа за минувшие 100 дней.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин заявил, что первые 100 дней президента Трампа у власти принесли России новые возможности для решения ряда довольно сложных проблем, и главная из них — это кризис на Украине.

«Позиция Трампа значительно освежила картину конфликта и показала абсолютную никчемность тотальной ненависти к России, которую в последние годы воспитывала Европа. Появились шансы на мирное урегулирование, переговорный процесс оживился, а неонацисты в Киеве немного приуныли», — сказал Карасин «Газете.Ru».

Сенатор надеется, что многие из обещаний Трампа на посту президента действительно будут реализованы в ближайшем будущем.

В свою очередь председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов полагает, что за короткие сроки Трампу удалось сделать действительно многое и теперь страны стоят «на дороге, ведущей к миру».

«Российская сторона всегда была привержена мирному решению украинского конфликта. Теперь у такого исхода есть еще один приверженец. Но поиск мира — непростая задача. Все страны Европы объединены против нас, против мирного урегулирования. Активная миротворческая позиция Трампа может этот процесс резко ускорить. Мы живем в уникальное время, когда мир может быть достигнут в ближайшие дни », — заявил Константинов «Газете.Ru».

Внутренняя политика

Одним из самых важных обещаний, которые Трамп давал во время своей предвыборной кампании, было обеспечить контроль за границами и снизить количество нелегальных мигрантов в стране. Агентство The Associated Press констатирует, что в этой сфере Трамп явно добился прогресса.

«Число людей, пытающихся нелегально проникнуть в США из Мексики, резко сократилось в последний год президентства Джо Байдена, с максимума в 249 740 [человек] в декабре 2023 года до 47 324 в декабре 2024 года. При Трампе эти цифры упали до 8 346 в феврале и 7 181 в марте», — говорится в материале.

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Кроме того, Трамп пообещал ввести масштабные налоговые льготы. В частности, он обещал отменить налоги на чаевые, сверхурочные и выплаты по социальному обеспечению. Ничего из этого не произошло, но сейчас президент работает с республиканцами в конгрессе, чтобы протолкнуть необходимые законопроекты.

За минувшие 100 дней новая администрация сполна выполнила обещание приостановить так называемую политику «пробуждения» и чрезмерной толерантности, которая проводилась в период президентства Байдена. Многие программы прошлой администрации были остановлены, а в университетах и неправительственных организациях начались проверки.

В прошлом году предприниматель Илон Маск представил Трампу идею Департамента эффективности правительства, который будет отвечать за сокращение федеральной бюрократии. Результат оказался более практическим, чем многие себе представляли. Маск начал работать напрямую на администрацию, и в итоге уволил десятки тысяч сотрудников, тем самым снизив расходы на правительство на $150 млрд.

Если каких-то успехов за 100 дней Трампу и удалось достичь, то на поле внутренней политики, заявила «Газете.Ru» заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Проводимая командой президента зачистка deep state (глубинное государство), усилия в миграционной политике, в целом отвечают запросу тех, кто голосовал за него. Однако и тут обнаруживается ворох проблем. Одной из них является то, что выдавливаемую из госорганов нелояльную бюрократию, по сути, оказалось некем заменить. Нет людей, которые могли бы осуществлять ту техническую часть работы, которая необходима для исполнения многих инициатив Белого дома», — пояснила политолог.

Возвращение Америке индустриального потенциала, которого пытается добиться Трамп, опять же наталкивается на проблему кадров, добавила Гафарова.

«С одной стороны, усилия по ограничению миграции в США находят положительный отклик у трампистов, с другой — где в условиях ограничения притока специалистов найти людей для замещения целого набора специальностей? Пока становится очевидным, что для достижения даже базовых внутриполитических задач мало формирования лишь лояльной «команды разрушителей». А хаотичность принимаемых Трампом решений приводит к тому, что даже в этой команде зреет раскол», — сказала Гафарова.

По ее мнению, поляризация общества и элит при Трампе продолжается и, вероятно, это нормальный процесс, сопровождающий любую «революцию» в любой ее форме. Удастся ли Трампу и его ближайшим сподвижникам развернуть этот тренд в дальнейшем, объединить элиты и общество под позитивной повесткой — это главный вопрос.

Тарифные войны

Одна из наиболее болезненных тем первых 100 дней президентства Трампа — это развязанные им тарифные войны. В начале апреля Белый дом ввел новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. В ответ Китай резко повысил пошлины на американскую продукцию до 125%.

Трамп неоднократно заявлял о возможности заключения торговой сделки с Китаем и о том, что администрация ведет активные переговоры с китайскими представителями. Американский президент пообещал, что Штаты вскоре «заключат честную сделку с Китаем». В ответ на эти заявления министерство торговли Китая заявило, что никаких переговоров между двумя странами не ведется.

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Позже команда Трампа была вынуждена отказаться от ряда введенных ограничений. 26 апреля президент США и вовсе заявил, что Штаты не продлят мораторий на пошлины, выгодные торговые сделки с желающими странами будут заключены вовремя.

Несмотря на тарифное противостояние Китая и США, две страны остаются основными торговыми партнерами. В прошлом году США импортировали китайских товаров на сумму $438,9 млрд. Эксперты предупреждают, что последствия тарифов Трампа для американского бизнеса проявятся в полной мере только в конце этого года. Тем не менее предупреждающие сигналы уже достаточно заметны.

В 2023 году США экспортировали в Китай нефти, газа и угля на сумму около $15 млрд. Потеря этого рынка ударит по американским энергетическим компаниям.

С начала тарифной войны Трампа резко упали и грузоперевозки. По данным Linerlytica, поставщика данных о судоходстве, китайские заказы на грузоперевозки в США упали на 30–60% в апреле. Розничные гиганты Walmart и Target сообщили в администрацию Трампа, что покупатели, скорее всего, увидят пустые полки и более высокие цены со следующего месяца. Они также предупредили, что шоки от поставок могут распространиться на Рождество.

Многие экономисты отмечают, что своими действиями Трамп поставил на карту будущее глобальной экономической системы, которая формировалась в течение последних восьми десятилетий в основном под главенством США.

«Политика тарифов Трампа в итоге взбудоражила финансовые рынки, ослабила доллар и вызвала опасения в замедлении мирового экономического производства и повышенном риске рецессии. Множество стран подготовили ряд ответных пошлин на случай провала переговоров с США», — говорится в статье Reuters.

Ближний Восток

Перед администрацией Трампа стоял целый ряд ближневосточных вопросов, которые требовали внимания. Эти проблемы включали в себя конфронтацию Ирана и Израиля, в центре которой был вопрос об иранской ядерной программе, арабо-израильское урегулирование и будущее палестинского вопроса, военное присутствие США в Сирии и Ираке и обеспечение безопасности судоходства в Красном море.

Американский журнал Foreign Policy (FP) дает оценку действиям администрации Трампа на Ближнем Востоке в первые 100 дней:

«Трамп начал свой второй срок как лев, но теперь он все больше похож на ягненка. Трудно многого добиться за 100 дней, но Трамп сам себя подставил, заявив, что на Ближнем Востоке будет много побед».

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Журналисты отмечают, что Трамп активно занимался решением угрозы обстрелов хуситами в Красном море, но не смог добиться решения более крупных проблем в регионе.

«Трамп заставил Израиль и ХАМАС принять прекращение огня, но не смог его развить. Вместо этого Белый дом теперь поддерживает возобновленное израильское наступление в секторе Газа», — говорится в статье Foreign Policy.

Воинственная риторика Трампа против Ирана — самый верный признак того, что он не хочет использовать военную силу против режима, считают журналисты FP:

«Кажется, что Трамп готов согласиться на сделку, которая выглядит совсем как та, которую он нарушил в мае 2018 года. Это может быть хорошо для мира во всем мире, но также может только отложить решение проблемы на потом».