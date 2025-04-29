«Без предварительных условий». Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Лавров: Россия выступает за переговоры с Украиной без предварительных условий

Москва выступает за прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ответное требование Украины о 30-дневном перемирии противоречит идее незамедлительного диалога. Кроме того, министр призывает скептически относиться ко всем сообщениям от украинской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Предложение Москвы — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Перемирие сроком на 30 дней, на котором настаивает Украина, противоречит идее незамедлительного диалога, пояснил министр. Лавров отметил, что Россия скептически оценивает призывы Киева к перемирию, учитывая предыдущий опыт нарушений со стороны Украины.

«Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия»,— подчеркнул он.

Глава МИД России указал, что недавнее пасхальное перемирие «никоим образом не соблюдалось киевским режимом».

«Там огромное количество нарушений было зафиксировано»,— подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина и Европа требуют от России полного прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя.

Российский министр также предложил вспомнить «грозные предупреждения», которые несколько месяцев назад звучали из Киева о том, что «они не примут никакого перемирия».

«Европейские радикалы <...> заявляли, что перемирие и начало переговоров может быть только в тот момент, когда Украина будет иметь преимущество на поле боя, поэтому накачаем ее еще оружием и потом уже, когда Россия ослабнет, вот тогда с позиции силы будем разговаривать», — обратил внимание Лавров.

Майское перемирие

28 апреля президент России Владимир Путин распорядился установить временный режим прекращения огня в честь 80-й годовщины Победы. Боевые действия в зоне СВО будут приостановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по московскому времени.

В Кремле подчеркнули, что это решение стало проявлением доброй воли российского лидера и свидетельствует о готовности Москвы двигаться к мирному урегулированию конфликта. При этом российская сторона выразила сомнения в способности Киева обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми подразделениями ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня, назвав инициативу «попыткой манипуляции». Он вновь заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня сроком на 30 дней.

В ответ на заявления Киева пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не получила ясного ответа о согласии Украины соблюдать предложенное перемирие с 8 по 11 мая, охарактеризовав позицию украинской стороны как уход от прямого ответа.