«Не идти навстречу Москве». Европа будет убеждать Киев отвергнуть майское перемирие

Военнослужащий спецназа Минобороны РФ во время подготовки к боевому заданию в зоне СВО

Страны Европы намерены побудить Киев отказаться от соблюдения предложенного Владимиром Путиным перемирия с 8 по 11 мая, пишет хорватское издание Advance. В Кремле заявили, что этот шаг — проявление доброй воли главы государства. В Киеве назвали эту идею попыткой манипуляции и заявили о согласии только на перемирие сроком на 30 дней.

Европейские государства намерены убеждать Украину отказаться от заключения перемирия с Россией в преддверии 9 Мая, пишет хорватское издание Advance.

«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945-го», — отмечает издание.

Advance уточняет, что на данный момент именно Москва демонстрирует большую готовность к миру, чем Киев.

Майское перемирие

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение о временном прекращении огня в связи с 80-й годовщиной Победы. Согласно указу, боевые действия будут приостановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая по московскому времени.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение об объявлении перемирия стало «проявлением доброй воли» и очередным подтверждением стремления России к мирному урегулированию.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которая подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования», — подчеркнул Песков.

«Большие потери и разрушения». Чего ждать от Киева на майских праздниках? Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы — с 8 по 11... 29 апреля 15:02

В эфире телеканала «Россия», он добавил, что Украина вряд ли сможет полностью гарантировать соблюдение режима прекращения огня, поскольку не все подразделения находятся под прямым контролем Киева.

В Кремле заявили, что в случае нарушения перемирия украинской стороной, российские вооруженные силы будут вынуждены оперативно принять адекватные ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Путина, охарактеризовав ее как попытку «манипуляций».

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — написал он в своем телеграм-канале. Зеленский также напомнил, что в марте Украина согласилась на американское предложение о тридцатидневном прекращении огня.

Аналогичную позицию выразил и глава украинского МИД Андрей Сибига, написавший в соцсети X: «Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней». В ответ на эти заявления Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила ясного ответа о готовности Киева поддержать перемирие в период с 8 по 11 мая, охарактеризовав риторику украинской стороны как манипуляцию.

Перемирие на 30 дней

Идея о 30-дневном прекращении огня обсуждалась еще в марте в ходе консультаций в Саудовской Аравии, где представители США и Украины согласовали соответствующие параметры. Тогда Киев выразил согласие при условии встречного шага со стороны Москвы. После этих переговоров Владимир Путин подтвердил готовность поддержать инициативу, но при этом оговорился о необходимости учитывать ряд нюансов.

В числе проблем российский лидер назвал вопросы контроля за выполнением режима прекращения огня со стороны Украины. Путин усомнился в том, что все подразделения ВСУ будут выполнять приказы прекратить огонь.

Кроме того, президент России обратил внимание на то, как именно Украина может использовать перемирие: продолжится ли мобилизация, поставки вооружений и подготовка новых военных подразделений. Путин убежден, что перемирие должно не просто остановить боевые действия, но и стать основой для устойчивого мира, устранив коренные причины конфликта.