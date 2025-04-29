«Этого не должно было случиться»: кто и как сбил украинский Су-27?

В ВСУ заявили, что причиной крушения украинского истребителя Су-27 стал «человеческий фактор», однако отказались уточнить, что конкретно произошло. Ранее российский военкор Юрий Котенок сообщил, что самолет был сбит в результате дружественного огня со стороны F-16, пилот которого перепутал Су-27 с беспилотником. В Минобороны РФ при этом рассказали, что украинский истребитель сбили ВКС России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Крушение украинского истребителя Су-27 во время отражения атаки БПЛА в Черкассах произошло из-за «человеческого фактора». Об этом заявил в эфире «Вечір.LIVE» депутат Черкасского областного совета и глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Петренко.

«Он (пилот. — «Газета.Ru») очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор. Произошло то, чего не должно было случиться», — отметил Петренко.

28 апреля о крушении Су-27 сообщило командование воздушных сил ВСУ. Там пояснили, что истребитель «был утрачен» во время выполнения боевого задания — отражения атаки беспилотников. Пилот успел катапультироваться, его обнаружили спасатели, после чего госпитализировали.

F-16 или своя ПВО?

Украинский депутат не стал раскрывать, какая именно ошибка стала причиной крушения Су-27. Однако российские военные паблики, корреспонденты и СМИ привели две версии.

28 апреля Telegram-канал «‎Военный обозреватель» сообщил, что истребитель, предварительно, был сбит своими же системами ПВО в ходе отражения атаки российских БПЛА-камикадзе.

В то же время военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что Су-27 потерпел крушения в результате дружественного огня.

«[Украинские] паблики утверждают, что вчерашний Су-27, потерянный Киевом во время отражения налета «Гераней», все же был сбит в результате дружественного огня. Сообщается, что по истребителю отработал собственный F-16, который принял его за беспилотник», — написал Котенок.

О том, что Су-27 был сбит именно F-16 из-за того, что пилот последнего перепутал самолет с российским БПЛА «Герань», впоследствии также заявили военный эксперт Алексей Воевода и Telegram-канал SHOT. При этом 29 апреля о сбитии истребителя в ежедневном брифинге сообщило российское Минобороны.

Ошибка пилота?

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, «Герань» и Су-27 абсолютно разные, однако украинский пилот мог перепутать их, если был плохо обучен.

«Российский БПЛА «Герань» и Су-27 — разные ипостаси, разные цели. Их перепутать невозможно. Если это был F-16, значит, пилот был недостаточно хорошо обучен. Хотя «Герани» есть реактивные. У страха глаза велики, раз пилот F-16 принял Су-27 за БПЛА. Это дружественный огонь, такое может быть, когда массово самолеты одновременно летают. И советские, а у Украины других нет, и натовские», — заявил Дандыкин в комментарии порталу NEWS.ru.

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В конце 2024 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих ВВС. Причиной тому стало то, что во время подготовки инструкторы из США столкнулись с «непониманием и напряженностью», так как летчики, прибывшие из зоны боевых действий, обладали большим боевым опытом, чем их преподаватели. Кроме того, опытные пилоты плохо знали английский — ни один из курсантов, проходивших обучение во Флориде, не смог без посторонней помощи разобраться в руководстве по эксплуатации истребителя.