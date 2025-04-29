«Подтолкнуть Путина»: Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию в ближайшие 8-10 дней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему удалось убедить американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине. При этом, как пишет Financial Times, Брюссель и Киев все еще опасаются, что президент США может использовать незначительный успех в переговорах и выйти из процесса урегулирования на этой неделе. Киев уже начал готовиться к этому сценарию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Страны Запада в ближайшие восемь-десять дней усилят давление на Россию, чтобы добиться прекращения военных действий. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Paris Match.

По словам Макрона, он обсуждал этот шаг с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером в день похорон папы Римского Франциска.

«Я снова сказал ему (Трампу. — «Газета.Ru»), что нам нужно быть гораздо жестче с Россией, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к прекращению огня», — уточнил французский лидер.

Макрон также высказал мнение, что ему удалось убедить американскую сторону в «возможности эскалации угроз и, возможно, введения санкций, чтобы заставить русских согласиться на прекращение огня».

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Кроме этого, президент Франции выразил надежду, что стороны конфликта находятся так близко к его урегулированию, как еще никогда не были. При этом он также заявил, что «было бы неправильно оказывать давление только на Украину».

Европа и Киев готовятся

Несмотря на оптимистичный настрой некоторых европейских лидеров, Украина и Евросоюз все еще опасаются, что Трамп находится на грани выхода из переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в Европе полагают, что президент США уже на этой неделе — когда наступит 100 дней с начала его второго срока — может использовать незначительный прогресс в переговорах как предлог и заявить, «что его работа выполнена» . По словам одного европейского чиновника, Трамп создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и ЕС.

Собеседники FT убеждены, что американский лидер пересмотрел свою позицию из-за несогласия России с условиями, которые выдвинули Киев и Вашингтон, а именно требованием сохранить боеспособность Вооруженных сил Украины после конфликта. Американские же чиновники, обеспокоенные тем, что они не могут добиться прогресса в переговорах с Москвой, начали предлагать такие варианты урегулирования конфликта в кратчайшие сроки, которые бы устроили Трампа.

Одновременно с этим свою позицию начали пересматривать и европейские лидеры, ранее пытавшиея удержать США в переговорном процессе. Теперь они намерены «поступать правильно, а не так, как хочет Трамп».

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Киев действительно опасается, что США выйдут из процесса урегулирования конфликта. Financial Times уточняет, что пока не известно, прекратит ли Вашингтон в этом случае разведывательную и военную поддержку Украины, однако Киев уже начал непубличную подготовку к этому сценарию . Украина увеличила внутреннее производство вооружения и активизировала переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи.

«Критическая неделя»

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет иметь «критически важное значение» для переговорного процесса. По его словам, за это время американская администрация примет решение, хочет ли она «продолжать участвовать в этом проекте». Рубио отметил, что в этом вопросе есть причины как для оптимизма, так и для реализма.

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«На протяжении всего этого процесса необходимо определить, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки друг от друга после 90 дней усилий... Вот что мы пытаемся определить на этой неделе», — отметил американский госсекретарь.

Сам Трамп также говорил о своем намерении выйти из переговорного процесса, если стороны не достигнут прогресса. 24 апреля он заявил, что у США есть крайний срок по урегулированию конфликта, но отказался уточнить, какой именно. Говоря об усилении санкций против РФ из-за ее позиции по сделке, американский президент сказал, что предпочел бы ответить на этот вопрос «через неделю».