«Большие потери и разрушения». Чего ждать от Киева на майских праздниках?

Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы — с 8 по 11 мая. Однако Киев с ходу отверг предложения Москвы. Что ВСУ готовят на майские праздники и что может принудить президента Украины Владимира Зеленского к прекращению огня — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Президент России и верховный главнокомандующий российской армии Владимир Путин объявил перемирие в зоне спецоперации: оно должно начаться с 00:00 8 мая и завершиться в 00:00 11 мая.

«На этот период останавливаются все боевые действия», — сообщили в Кремле и призвали украинскую сторону последовать этому примеру. В Москве предупредили, что в случае нарушения Киевом условий перемирия ВС РФ «дадут адекватный ответ».

Реакция Киева не заставила себя долго ждать. Президент Украины Владимир Зеленский с ходу отверг предложение Путина о временном перемирии. Украинского лидера не устраивает столь короткий, по его мнению, срок прекращения огня — он требует более длительного перемирия.

На Банковой призвали прекратить огонь, как минимум, сразу на месяц. Российское предложение Зеленский назвал «попыткой манипуляций».

Вторя президенту, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ждать до 8 мая, как предложила Москва, не обязательно, «если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада».

Это уже третье перемирие, которое предлагает президент России. 19 апреля на встрече с начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым глава государства объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Оно продолжалось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. До этого временное перемирие в ходе вооруженного конфликта объявлялось в Рождество 2023 года — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Пасхальное перемирие 2025 года сопровождалось многочисленными нарушениями с украинской стороны — по данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины 4900 раз открыли огонь, предприняли шесть попыток атак и применили 90 беспилотников самолетного типа. Зеленский в свою очередь со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского заявил о 2935 нарушениях со стороны России. Однако в целом в период пасхального перемирия было отмечено существенное снижение интенсивности боевых действий.

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Следует напомнить, что о пасхальном перемирии 2025 года было сообщено за полтора часа до прекращения огня. О перемирии в дни празднования 80-летия Победы Путин объявил более чем за неделю. Это достаточный срок, чтобы довести условия прекращения огня до каждого отдельно взятого солдата и экипажа боевой машины, что называется, под роспись.

Условия перемирия

Поскольку Киев не устраивают российские условия перемирия, возникает вопрос — что в этом случае делать? Объявить перемирие на Украине на 30 дней трудновыполнимо без урегулирования всех нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И попробуем их обозначить.

Огонь действительно прекратить можно, и в течение достаточно короткого времени. Но при этом нет ответа на главный вопрос, которому обычно предшествует прекращение огня: каким образом будет выглядеть окончательное мирное урегулирование вооруженного конфликта. А тут все упирается в главную проблему — кому и какие отойдут территории.

Если нет ответа на главный вопрос, то прекращение огня на 30 дней и более продолжительный период может быть использовано украинской стороной для отдыха и доукомплектования войск, пополнения запасов материальных средств, проведения дальнейших мобилизационных мероприятий, углубления военно-технического сотрудничества с Западом. И если по основным вопросам так и не удастся договориться, боевые действия после подобного перемирия могут вспыхнуть с новой силой.

Так что, скорее всего, ВСУ в дни празднования 80-летия Победы готовят для ВС РФ и инфраструктурных объектов в глубине России акции, способные привести к большим потерям в личном составе, вооружениях, военной технике и к существенным разрушениям, тем самым вызвав большой резонанс в российском обществе.

Несговорчивость Зеленского объясняется достаточно просто. ВСУ на данный момент отнюдь не потеряли боеспособность, сохранили управляемость и представляют собой организованную военную силу. Потери, которые понесла за последнее время украинская армия, существенны, но пока еще далеко не критичны. Морально-психологическое состояние ВСУ позволяет продолжать боевые действия. И только череда крайне чувствительных поражений может в самое короткое время привести Киев к подписанию мирных договоренностей . Вполне возможно, что в этом и заключается суть адекватного ответа, о котором говорили в Кремле.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).