«Решили хайпануть»: участники СВО обвинили депутата из Пензы в ношении чужих наград

Участники СВО обвинили пензенского депутата Алексея Иванова в присвоении чужой медали. На фотографиях в соцсетях он позирует с наградой «За отвагу» с надписью «СССР», хотя подобные образцы выдавались еще до его совершеннолетия. Иванов же заявил, что такие слухи пускают «злые языки», а он готов предоставить активистам документы, доказывающие законность ношения медалей.

В Пензе депутата от «Единой России» Алексея Иванова обвинили в присвоении чужих наград. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку законности владения чиновником медалей, пишет «Ъ».

Издание выяснило, что три участника СВО и три ветерана спецназа написали коллективное обращение в Пензенскую городскую думу с требованием проверить подлинность наград чиновника. Они апеллируют к фотографии и описанию профиля в соцсетях Иванова, где он позирует с тремя наградами: кавалер ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру». Активисты установили, что в 1996 году депутата действительно наградили медалью «За отвагу», однако на фотографии показана медаль образца СССР, которую Иванов никак не мог получить из-за возраста .

Обращение должны рассмотреть председатель городской думы Денис Соболев, руководители фракций Алексей Петров («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Александр Смирнов (КПРФ), Михаил Лисин («СР — За правду»), Дмитрий Львов («Новые люди») и депутат Елена Падалкина (жена редактора портала «Медиа-Пенза», где первой появилась новость о произошедшем, ей запретили выступать на сессиях после критики действий АО «Пензгорстройзаказчик» в процессе расселения аварийного жилья). Также активисты направили информацию редактору газеты «Новая альтернатива» Максиму Денисову.

«Ъ» предположил, что подобное обращение может быть связано со сменой партии: раньше Иванов был коммунистом, а в прошлом году стал единороссом .

«Вдруг оказалась не та медаль. Кто знал об этом? КПРФ. Теперь мы эти истории, про бывших коммунистов, будем дозированно узнавать. Но мы видим некую избирательность в вопросах раскрытия конфиденциальной информации», — заявил изданию политолог Анатолий Бодров.

Медали Иванова

Активисты утверждают, что информации о награждении Иванова после 1996-го какими-либо медалями в администрации президента и Минобороны нет. При этом в городской думе хранятся данные, что у депутата есть орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль ООН «За службу миру», знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ», медаль Минобороны «За помощь и милосердие» и несколько благодарственных писем.

«Помимо заслуженной награды, Иванов носит на груди орден Мужества и медаль СССР «За Отвагу», что является из ряда вон выходящим поступком», — сказано в обращении.

Активисты обратили внимание, что присвоение чужих медалей может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, активисты хотят лишить Иванова депутатского мандата. Также они попросили проверить ГУ МВД Пензенской области, подозревая, что там могут производить незаконный оборот наград.

Один из авторов обращения Валерий Гостев объяснил «Ъ», что на медали «За отвагу», полученной в 1996 году, не должно быть надписи «СССР», так как после распада Союза ее не наносят. У Иванова же такая надпись есть, то есть технически он не мог получить эту награду, так как на момент получения ему должно было быть не более 17 лет.

Что говорит сам депутат?

Иванов прямо не ответил на вопрос о происхождении медали, однако заявил, что у него есть документы, подтверждающие владение наградами, он же предоставлял их в избирательные комиссии при участии в выборах. Иванов утверждает, что не знаком с активистами лично и узнал об обращении из СМИ. По словам Бодрова, именно партии должны проверять информацию о наградах их кандидата, а не избирательная комиссия. Если подтвердится, что медали «липовые», то ответственность за регистрацию Иванова в качестве кандидата упадет на членов ЕР и КПРФ.

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Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложил ролик, в котором сообщил, что рано утром ему позвонили из СМИ и попросили прокомментировать обращение ветеранов по поводу достоверности наград. Депутат заявил, что люди, «которые сейчас пользуются моментом и везде и всюду трубят о каком-то новом большом скандале», ранее общались с ним. У них есть номер телефона чиновника, они могли ему позвонить или написать в соцсетях и лично спросить.

«Эти люди поступили иначе: решили хайпануть, набрать лайков, раздуть огонек. Я вам честно скажу, у вас это не получится. Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписаны президентом РФ.

Если у кого-то есть желание ознакомиться с ними, прошу тех, кто все это начал, организовать мне встречу с теми, кто обратился, с теми, как говорят, шестью ветеранами, и лично в их присутствии я все покажу, расскажу и объясню», — сказал Иванов.

Депутат отметил, что подобную информацию распространяют «злые языки», а правда остается за ним.