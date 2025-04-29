Планы изменились. Лидеры стран ЕС не приедут в Киев 9 мая

Часть европейских союзников Украины отклонила приглашение Киева на саммит, намеченный на 9 мая, сообщает газета Politico. Так, премьер-министры Польши и Великобритании, а также президент Франции и будущий канцлер Германии предпочли другие мероприятия. Украинская сторона рассчитывала на широкую поддержку, позиционируя встречу как дипломатическую альтернативу параду Победы в Москве.

Часть европейских партнеров Украины, приглашенных Киевом на саммит 9 мая, не примет в нем участия, сообщает издание Politico. Так, о других планах сообщили премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Туск и Макрон в день проведения украинского саммита планируют провести встречу в Нанси для подписания польско-французского договора о дружбе. В свою очередь, Кир Стармер намерен принять участие в оборонном саммите в Осло.

Источник Politico пояснил, что Фридрих Мерц, который официально вступит в должность канцлера 6 мая, не хочет посещать Украину без согласованного присутствия всех ключевых членов правительства. Вместе с тем страны Евросоюза рассматривают возможность отправить на украинский саммит министров иностранных дел.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует провести саммит 9 мая, пригласив на него европейских лидеров. По данным Politico, Киев рассчитывал использовать эту встречу как демонстрацию дипломатической поддержки и в качестве альтернативы традиционному параду Победы в Москве.

Кто приедет 9 мая в Москву

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади состоится торжественный юбилейный парад. Для участия в мероприятии в российскую столицу приглашены главы государств и высокопоставленные представители из разных уголков мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля сообщил, что в Москву приедут более 20 глав государств и правительств.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех. Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник», — приводит его слова РИА Новости.

Среди ожидаемых гостей председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич. Приезд на торжества также подтвердили премьер-министры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо.

Кроме того, в Москву 9 мая прибудут президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры стран Центральной Азии: президент Азербайджана Ильхам Алиев, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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Ожидается, что среди лидеров государств Евросоюза на параде будут присутствовать только премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Вместе с тем, глава европейской дипломатии Кая Каллас публично предостерегла европейских политиков от участия в праздновании Дня Победы в Москве.

«Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве», — заявила она.

Несмотря на это Вучич заявил, что не изменит своего решения, сообщает Blic. Схожую позицию выразил и Фицо.

«Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии», — приводит его слова РИА Новости.