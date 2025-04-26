За ночь ПВО перехватила 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1158-й

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В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, Россия не будет разглашать детали переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал министр.