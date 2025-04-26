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Политика

За ночь ПВО перехватила 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1158-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1158-й день
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Александр Полегенько/ТАСС
В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили над четырьмя регионами России 45 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. США помогут «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине, пишет британская газета The Daily Telegraph. Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, однако остаются нерешенные вопросы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:03

08:58

Боевая работа снайперов отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки «Запад». Видео предоставлено Минобороны РФ.

08:50

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его желании положить конец конфликту на Украине.

«Пришло время положить конец бойне», — написал Маск в соцсети Х, поделившись постом Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины.

08:39

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, Россия не будет разглашать детали переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал министр.

08:30

Обстановка на границе Белгородской и Курской областей остается сложной, но контролируемой, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Противник <…> все время пытается вклиниться [в оборону российской группировки войск «Север»], все время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал Алаудинов.

08:21

Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, однако остаются нерешенные вопросы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения», — сказал министр.

08:12

Соединенные Штаты помогут «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине, пишет британская газета The Daily Telegraph. По данным издания, предложение в адрес европейских союзников поступило непублично. Речь идет о логистической и разведывательной поддержке со стороны Вашингтона. Лондон, по данным Telegraph, очень высоко оценил это решение, назвав это значительным шагом вперед.

08:05

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили 45 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 — над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Липецкой областями. О пострадавших не сообщается.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1158-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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