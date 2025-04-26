За ночь ПВО перехватила 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1158-й

Боевая работа снайперов отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки «Запад». Видео предоставлено Минобороны РФ.
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его желании положить конец конфликту на Украине.
«Пришло время положить конец бойне», — написал Маск в соцсети Х, поделившись постом Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины.
В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, Россия не будет разглашать детали переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.
«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал министр.
Обстановка на границе Белгородской и Курской областей остается сложной, но контролируемой, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Противник <…> все время пытается вклиниться [в оборону российской группировки войск «Север»], все время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал Алаудинов.
Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, однако остаются нерешенные вопросы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу CBS News.
«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения», — сказал министр.
Соединенные Штаты помогут «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине, пишет британская газета The Daily Telegraph. По данным издания, предложение в адрес европейских союзников поступило непублично. Речь идет о логистической и разведывательной поддержке со стороны Вашингтона. Лондон, по данным Telegraph, очень высоко оценил это решение, назвав это значительным шагом вперед.
В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили 45 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 — над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Липецкой областями. О пострадавших не сообщается.