Готовился два года: ФСБ задержала организатора убийства генерала Москалика

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего Игната Кузина, подозреваемого в подрыве автомобиля, в результате которого погиб 59-летний заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
В пресс-релизе на сайте ведомства сообщается, что Кузин — агент СБУ, у которого был вид на жительство на Украине, но он постоянно проживал в Москве.
По версии следствия, Кузин заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль Volkswagen Golf, который ранее купил и затем припарковал около дома в Балашихе, где жил генерал Москалик. Компоненты для взрывчатки Кузин забрал из тайника в Подмосковье, который подготовили спецслужбы Украины.
Бомбу привели в действие 25 апреля, когда Москалик выходил из подъезда и прошел мимо автомобиля.
В отношении Кузина возбудили уголовное дело за совершение теракта и за незаконное хранение взрывчатых средств.
Готовился два года
ФСБ распространила кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала.
Он рассказал, что его завербовал некий куратор Вадим. Они познакомились в Киевской области в апреле 2023 года. В сентябре того же года СБУ приказали Кузину переехать в Москву, что он и сделал. В ноябре 2024 года он поселился в доме в Балашихе, где жил генерал Москалик, и начал вести слежку за военным. Куратор взял на себя покрытие всех расходов за аренду.
По инструкциям Вадима Кузин купил машину, забрал из тайника бомбу и установил ее в задней части автомобиля. Затем припарковал авто возле подъезда, в котором жил Москалик.
«Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом [с территории Украины]», — рассказал Кузин на допросе.
Судя по видео, бомбу собрали из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.
В соцсетях Кузина сказано, что он родился в украинских Сумах еще до распада СССР. Затем мужчина переехал в Краснодарский край, жил в ЯНАО и Карачаево-Черкесии. Уже после распада СССР он получил российское гражданство.
Кузин состоял во Всероссийском добровольном пожарном обществе — организация, через которую граждане могут помогать МЧС.
Убийство Москалика
25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова в подмосковной Балашихе прогремел взрыв — припаркованный во дворе автомобиль подорвался и загорелся. В это время рядом с транспортным средством проходил мужчина. Он погиб на месте, его тело отбросило к подъезду. Машина полностью выгорела.
Изначально в СМИ появилась версия, что внутри автомобиля взорвался газовый баллон, а погиб случайный прохожий. Однако затем было установлено, что в машине взорвалась бомба, а целью взрыва был генерал Москалик.
SHOT выяснил, что транспортное средство появилось во дворе дома за несколько дней до взрыва. По данным ТАСС, его выпустили в 2006 году в России. За почти 20 лет автомобиль сменил семь владельцев. Предпоследний обладатель Volkswagen снял его с учета в январе 2025 году. Новый хозяин не стал регистрировать машину в ГИБДД, хотя этого требует закон.
За генералом давно следили. Убийца знал его распорядок дня, в том числе время выхода из подъезда.
Судя по кадрам с места происшествия, взрывчатку активировали дистанционно. Вероятно, неподалеку от места взрыва была установлена камера с онлайн-трансляцией ситуации.
SHOT пишет, что организаторы теракта планировали сорвать российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта, так как именно в тот день в Россию прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — заявил президент США Дональд Трамп.
«Скорее всего, не только Киев участвовал в убийстве Москалика. Есть завербованные третьими странами люди, которые с удовольствием выполняют какие-то поручения, передавая определенную информацию за вознаграждение», — сказал генерал-майор Владимир Попов aif.ru.
Москалик начал военную службу еще в 1983 году. В первое десятилетие XXI века генерал работал в центральном аппарате Минобороны на Северном Кавказе. В 2015 году он поехал во Францию в составе российской делегации для урегулирования ситуации на Украине. Также он докладывал о происходящем в Сирии. Президент РФ Владимир Путин присвоил Москалику звание генерал-лейтенанта в 2021 году. По данным ФСБ, военнослужащий представлял Минобороны на переговорных процессах.