Готовился два года: ФСБ задержала организатора убийства генерала Москалика

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве генерала ВС РФ Ярослава Москалика. Им оказался россиянин, который родился в Сумской области и имел вид на жительство на Украине. Мужчина два года общался с украинским куратором, по его поручению переехал в Москву, купил автомобиль и установил в нем взрывчатку. Незадолго до взрыва подозреваемый покинул столицу. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего Игната Кузина, подозреваемого в подрыве автомобиля, в результате которого погиб 59-летний заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

В пресс-релизе на сайте ведомства сообщается, что Кузин — агент СБУ, у которого был вид на жительство на Украине, но он постоянно проживал в Москве.

По версии следствия, Кузин заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль Volkswagen Golf, который ранее купил и затем припарковал около дома в Балашихе, где жил генерал Москалик. Компоненты для взрывчатки Кузин забрал из тайника в Подмосковье, который подготовили спецслужбы Украины.

Бомбу привели в действие 25 апреля, когда Москалик выходил из подъезда и прошел мимо автомобиля.

В отношении Кузина возбудили уголовное дело за совершение теракта и за незаконное хранение взрывчатых средств.

Готовился два года

ФСБ распространила кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала.

Он рассказал, что его завербовал некий куратор Вадим. Они познакомились в Киевской области в апреле 2023 года. В сентябре того же года СБУ приказали Кузину переехать в Москву, что он и сделал. В ноябре 2024 года он поселился в доме в Балашихе, где жил генерал Москалик, и начал вести слежку за военным. Куратор взял на себя покрытие всех расходов за аренду.

По инструкциям Вадима Кузин купил машину, забрал из тайника бомбу и установил ее в задней части автомобиля. Затем припарковал авто возле подъезда, в котором жил Москалик.

«Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом [с территории Украины]», — рассказал Кузин на допросе.

Судя по видео, бомбу собрали из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

В соцсетях Кузина сказано, что он родился в украинских Сумах еще до распада СССР . Затем мужчина переехал в Краснодарский край, жил в ЯНАО и Карачаево-Черкесии. Уже после распада СССР он получил российское гражданство.

Кузин состоял во Всероссийском добровольном пожарном обществе — организация, через которую граждане могут помогать МЧС.

«Причастны украинские спецслужбы». Новые подробности гибели генерала Москалика Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик мог быть убит по заказу... 25 апреля 23:04

Убийство Москалика

25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова в подмосковной Балашихе прогремел взрыв — припаркованный во дворе автомобиль подорвался и загорелся. В это время рядом с транспортным средством проходил мужчина. Он погиб на месте, его тело отбросило к подъезду. Машина полностью выгорела.

Изначально в СМИ появилась версия, что внутри автомобиля взорвался газовый баллон, а погиб случайный прохожий. Однако затем было установлено, что в машине взорвалась бомба, а целью взрыва был генерал Москалик.

SHOT выяснил, что транспортное средство появилось во дворе дома за несколько дней до взрыва. По данным ТАСС, его выпустили в 2006 году в России. За почти 20 лет автомобиль сменил семь владельцев. Предпоследний обладатель Volkswagen снял его с учета в январе 2025 году. Новый хозяин не стал регистрировать машину в ГИБДД, хотя этого требует закон.

За генералом давно следили. Убийца знал его распорядок дня, в том числе время выхода из подъезда.

Судя по кадрам с места происшествия, взрывчатку активировали дистанционно. Вероятно, неподалеку от места взрыва была установлена камера с онлайн-трансляцией ситуации.

SHOT пишет, что организаторы теракта планировали сорвать российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта, так как именно в тот день в Россию прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — заявил президент США Дональд Трамп.

«Скорее всего, не только Киев участвовал в убийстве Москалика. Есть завербованные третьими странами люди, которые с удовольствием выполняют какие-то поручения, передавая определенную информацию за вознаграждение», — сказал генерал-майор Владимир Попов aif.ru.

Москалик начал военную службу еще в 1983 году. В первое десятилетие XXI века генерал работал в центральном аппарате Минобороны на Северном Кавказе. В 2015 году он поехал во Францию в составе российской делегации для урегулирования ситуации на Украине. Также он докладывал о происходящем в Сирии. Президент РФ Владимир Путин присвоил Москалику звание генерал-лейтенанта в 2021 году. По данным ФСБ, военнослужащий представлял Минобороны на переговорных процессах.