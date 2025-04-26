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Готовился два года: ФСБ задержала организатора убийства генерала Москалика

ФСБ допросила агента СБУ, подозреваемого в убийстве генерала Москалика
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве генерала ВС РФ Ярослава Москалика. Им оказался россиянин, который родился в Сумской области и имел вид на жительство на Украине. Мужчина два года общался с украинским куратором, по его поручению переехал в Москву, купил автомобиль и установил в нем взрывчатку. Незадолго до взрыва подозреваемый покинул столицу. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего Игната Кузина, подозреваемого в подрыве автомобиля, в результате которого погиб 59-летний заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

В пресс-релизе на сайте ведомства сообщается, что Кузин — агент СБУ, у которого был вид на жительство на Украине, но он постоянно проживал в Москве.

По версии следствия, Кузин заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль Volkswagen Golf, который ранее купил и затем припарковал около дома в Балашихе, где жил генерал Москалик. Компоненты для взрывчатки Кузин забрал из тайника в Подмосковье, который подготовили спецслужбы Украины.

Бомбу привели в действие 25 апреля, когда Москалик выходил из подъезда и прошел мимо автомобиля.

В отношении Кузина возбудили уголовное дело за совершение теракта и за незаконное хранение взрывчатых средств.

Готовился два года

ФСБ распространила кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала.

Он рассказал, что его завербовал некий куратор Вадим. Они познакомились в Киевской области в апреле 2023 года. В сентябре того же года СБУ приказали Кузину переехать в Москву, что он и сделал. В ноябре 2024 года он поселился в доме в Балашихе, где жил генерал Москалик, и начал вести слежку за военным. Куратор взял на себя покрытие всех расходов за аренду.

По инструкциям Вадима Кузин купил машину, забрал из тайника бомбу и установил ее в задней части автомобиля. Затем припарковал авто возле подъезда, в котором жил Москалик.

«Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом [с территории Украины]», — рассказал Кузин на допросе.

Судя по видео, бомбу собрали из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

В соцсетях Кузина сказано, что он родился в украинских Сумах еще до распада СССР. Затем мужчина переехал в Краснодарский край, жил в ЯНАО и Карачаево-Черкесии. Уже после распада СССР он получил российское гражданство.

Кузин состоял во Всероссийском добровольном пожарном обществе — организация, через которую граждане могут помогать МЧС.

Убийство Москалика

25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова в подмосковной Балашихе прогремел взрыв — припаркованный во дворе автомобиль подорвался и загорелся. В это время рядом с транспортным средством проходил мужчина. Он погиб на месте, его тело отбросило к подъезду. Машина полностью выгорела.

Изначально в СМИ появилась версия, что внутри автомобиля взорвался газовый баллон, а погиб случайный прохожий. Однако затем было установлено, что в машине взорвалась бомба, а целью взрыва был генерал Москалик.

SHOT выяснил, что транспортное средство появилось во дворе дома за несколько дней до взрыва. По данным ТАСС, его выпустили в 2006 году в России. За почти 20 лет автомобиль сменил семь владельцев. Предпоследний обладатель Volkswagen снял его с учета в январе 2025 году. Новый хозяин не стал регистрировать машину в ГИБДД, хотя этого требует закон.

За генералом давно следили. Убийца знал его распорядок дня, в том числе время выхода из подъезда.

Судя по кадрам с места происшествия, взрывчатку активировали дистанционно. Вероятно, неподалеку от места взрыва была установлена камера с онлайн-трансляцией ситуации.

SHOT пишет, что организаторы теракта планировали сорвать российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта, так как именно в тот день в Россию прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — заявил президент США Дональд Трамп.

«Скорее всего, не только Киев участвовал в убийстве Москалика. Есть завербованные третьими странами люди, которые с удовольствием выполняют какие-то поручения, передавая определенную информацию за вознаграждение», — сказал генерал-майор Владимир Попов aif.ru.

Москалик начал военную службу еще в 1983 году. В первое десятилетие XXI века генерал работал в центральном аппарате Минобороны на Северном Кавказе. В 2015 году он поехал во Францию в составе российской делегации для урегулирования ситуации на Украине. Также он докладывал о происходящем в Сирии. Президент РФ Владимир Путин присвоил Москалику звание генерал-лейтенанта в 2021 году. По данным ФСБ, военнослужащий представлял Минобороны на переговорных процессах.

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