Жизнь после Трампа: Украине рассказали, как попасть в НАТО

Представители США сообщили украинской делегации, что следующая администрация в Вашингтоне после ухода Дональда Трампа не обязана придерживаться курса на запрет принятия Киева в НАТО. Об этом пишет The New York Times. Ранее Дональд Трамп неоднократно исключал любые сценарии по членству в альянсе для Украины. Также об этом заявлял генсек НАТО Марк Рютте. В России неоднократно указывали на недопустимость принятия Украины в НАТО.

Представители США на переговорах с делегациями ЕС и Украины в Париже и Лондоне допустили, что позиция Трампа против вступления Киева в НАТО не является обязательной для следующих американских администраций. Об этом пишет NYT.

«Следующая администрация США может решить принять Украину в НАТО», — приводит газета слова американских чиновников.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что во время консультаций 17 апреля представители администрации Дональда Трампа вручили Киеву проект «дорожной карты» урегулирования.

Среди ключевых пунктов документа — отказ Украины от курса на вступление в НАТО. Предполагалось, что предложения подробно обсудят министры иностранных дел Украины, США и ряда европейских стран 23 апреля в Лондоне, однако встреча прошла на уровне экспертов после того, как Зеленский отверг предложение США.

Как уточняет The New York Times, Владимир Зеленский отверг этот вариант так как Вашингтон, помимо нейтрального статуса Украины, предлагал признать российскую юрисдикцию над Крымом .

Отказ в членстве

На данный момент среди лидеров стран Запада нет консенсуса по поводу членства Украины в НАТО. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Киев никогда не станет участником альянса. Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что этот вопрос можно рассмотреть только после полного завершения боевых действий на Украине. В свою очередь премьер Италии Джорджиа Мелони предлагала предоставить Киеву военные гарантии безопасности без формального членства в блоке.

Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Дональдом Трампом в США 14 марта заявил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Тогда Рютте также заявил, что сомневается в возможности вовлечения альянса в контроль над обеспечением мира на Украине.

Он снова подтвердил эту позицию 4 апреля на пресс-конференции после встречи глав МИД стран альянса.

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещало Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», — подчеркнул генсек НАТО Рютте.

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В тоже время Дональд Трамп в начале апреля заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Киеву членство в альянсе в обмен на подписание так называемой ресурсной сделки. Президент США добавил, что намерение Киева вступить в альянс является одной из причин конфликта.

Позицию Трампа позднее 19 апреля подтвердил и его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News. В очередной раз Дональд Трамп заявил об этом 25 апреля в интервью журналу Time.

«Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было понятно с самого первого дня, и именно это, я думаю, стало причиной начала войны, когда они заговорили о вступлении в НАТО.

Если бы об этом не заговорили, было бы гораздо больше шансов, что она не началась бы», — резюмировал американский лидер.

Москва последовательно возражает против любых вариантов сближения Украины с блоком. Президент РФ Владимир Путин не раз называл стремление Киева в НАТО одной из главных причин нынешнего конфликта и отмечал, что текущая позиция Вашингтона по этому вопросу совпадает с российской.