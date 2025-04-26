Разговор у гроба: Зеленский встретился с Трампом на похоронах папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом на похоронах папы Франциска в Ватикане. Они обсудили вопросы, касающиеся полного прекращения огня на Украине, и договорились о встрече после церемонии. Однако Трамп улетел в США, а Зеленский в итоге разговаривал с Макроном. Стороны обоих лидеров назвали встречу хорошей и продуктивной. После беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане. Оба президента приехали на похороны папы Римского Франциска. Рано утром 26 апреля официальные лица 170 стран пришли в собор Святого Петра. Большинство мужчин были в черных костюмах. Зеленский предпочел надеть черный камуфляж. В соборе стоял гроб с телом папы Франциска.

Судя по кадрам с похорон, во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Зеленским подошли к Трампу и о чем-то поговорили. После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете.

«У нас была прекрасная продуктивная встреча. Я не хочу вдаваться в подробности, если это возможно, потому что там обсуждались деликатные вопросы . Конечно, они все касались приближения мира, а также были ли результативными встречи в Париже и Лондоне. Мы хотим продолжить такие встречи, чтобы достичь мира на Украине», — сказал Зеленский журналистам. Он намекнул, что они говорили о полном прекращении огня.

«Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию», — сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

«Конструктивно», — прокомментировал короткую встречу глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он добавил, что сам также встретился с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Валз и советником американского президента по нацбезопасности Майклом Уолцем.

«Благодарен за конструктивную работу и постоянное взаимодействие, а также партнерство между нашими странами. Продолжаем работу», — написал Ермак.

Вторая встреча не состоялась

Спикер украинского президента Сергей Никифоров объявил, что Трамп и Зеленский встретятся во второй раз после мессы для продолжения беседы. Однако американский лидер вместе с супругой спешно улетел из Европы обратно в США, разговор не состоялся.

«По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска», — пишет «РБК-Украина».

По данным La Repubblica, Трамп изначально планировал провести в Ватикане и Риме только 15 часов. Он заранее объявил, что намерен встретиться со многими европейскими лидерами. После Зеленского Трамп также переговорил с Стармером и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Зеленский же встретился с Макроном.

Судя по всему, он остался доволен, несмотря на отмену второй беседы с Трампом. По итогам встречи он написал:

«Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат всех прозвучавших вещей. Защита жизни наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая может стать исторической, если мы достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!»

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Последние несколько недель Трамп намекал, что именно Зеленский является камнем преткновения в переговорах между Москвой и Киевом при участии США. Он несколько раз обозначал, что не видит от российского лидера Владимира Путина сигналов к нежеланию останавливать конфликт. Однако после встречи с Зеленским Трамп раскритиковал Путина:

«Не было абсолютно никакой причины, чтобы Путин последние несколько дней обстреливал ракетами мирные районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что, возможно, он вовсе не хочет заканчивать войну — он просто тянет время со мной и должен быть наказан по-другому — например, через «банковские меры» или «вторичные санкции».