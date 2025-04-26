Разговор у гроба: Зеленский встретился с Трампом на похоронах папы Римского

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане. Оба президента приехали на похороны папы Римского Франциска. Рано утром 26 апреля официальные лица 170 стран пришли в собор Святого Петра. Большинство мужчин были в черных костюмах. Зеленский предпочел надеть черный камуфляж. В соборе стоял гроб с телом папы Франциска.
Судя по кадрам с похорон, во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Зеленским подошли к Трампу и о чем-то поговорили. После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете.
«У нас была прекрасная продуктивная встреча. Я не хочу вдаваться в подробности, если это возможно, потому что там обсуждались деликатные вопросы. Конечно, они все касались приближения мира, а также были ли результативными встречи в Париже и Лондоне. Мы хотим продолжить такие встречи, чтобы достичь мира на Украине», — сказал Зеленский журналистам. Он намекнул, что они говорили о полном прекращении огня.
«Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию», — сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.
«Конструктивно», — прокомментировал короткую встречу глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Он добавил, что сам также встретился с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Валз и советником американского президента по нацбезопасности Майклом Уолцем.
«Благодарен за конструктивную работу и постоянное взаимодействие, а также партнерство между нашими странами. Продолжаем работу», — написал Ермак.
Вторая встреча не состоялась
Спикер украинского президента Сергей Никифоров объявил, что Трамп и Зеленский встретятся во второй раз после мессы для продолжения беседы. Однако американский лидер вместе с супругой спешно улетел из Европы обратно в США, разговор не состоялся.
«По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска», — пишет «РБК-Украина».
По данным La Repubblica, Трамп изначально планировал провести в Ватикане и Риме только 15 часов. Он заранее объявил, что намерен встретиться со многими европейскими лидерами. После Зеленского Трамп также переговорил с Стармером и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Зеленский же встретился с Макроном.
Судя по всему, он остался доволен, несмотря на отмену второй беседы с Трампом. По итогам встречи он написал:
«Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат всех прозвучавших вещей. Защита жизни наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая может стать исторической, если мы достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!»
Последние несколько недель Трамп намекал, что именно Зеленский является камнем преткновения в переговорах между Москвой и Киевом при участии США. Он несколько раз обозначал, что не видит от российского лидера Владимира Путина сигналов к нежеланию останавливать конфликт. Однако после встречи с Зеленским Трамп раскритиковал Путина:
«Не было абсолютно никакой причины, чтобы Путин последние несколько дней обстреливал ракетами мирные районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что, возможно, он вовсе не хочет заканчивать войну — он просто тянет время со мной и должен быть наказан по-другому — например, через «банковские меры» или «вторичные санкции».