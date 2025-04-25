«Причастны украинские спецслужбы». Новые подробности гибели генерала Москалика

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик мог быть убит по заказу украинских спецслужб, заявил российский МИД. В ведомстве напомнили, что Москалик был известен со времен работы в минской Контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Люди несут цветы к месту трагедии.

Спецслужбы Украины могут быть причастны к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы», — написала она в Telegram.

Дипломат напомнила, что Москалик был известен им со времен работы в минской Контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Если следователи подтвердят украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует «варварскую и вероломную сущность киевского режима», подчеркнула Захарова. Ранее она назвала убийство Москалика терактом.

«Сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — говорится в ее посте.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских выразил уверенность, что «за взрывом стоят киевские террористы».

«Понятно, что они будут делать все для того, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры, и для достижения цели они не остановятся ни перед чем. Киев не заинтересован в мирных переговорах. Узурпаторам во главе Украины конфликт выгоден», — сказал депутат RTVI.

Он подчеркнул, что Киев «целенаправленно уничтожает» людей, которые «являются ключевыми субъектами для принятия решения».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя теракт, заявил, что Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию. «Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал он.

«Мужик был»

Тем временем люди несут цветы к дому в подмосковной Балашихе, где жил Москалик.

Один из соседей погибшего назвал его спокойным человеком.

«Знал, мужик был, спокойный», — сказал он.

Автомобиль, в результате подрыва которого погиб генерал, уже эвакуировали. Стекла с первого по четвертый этажи жилого дома выбиты.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля в Балашихе. По предварительным данным, в машине сработало СВУ, приведенное в действие дистанционно. Когда военный подошел к авто, его отбросило к подъезду взрывной волной. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 гр в тротиловом эквиваленте.

Согласно одной из версий, исполнители теракта могли наблюдать за жертвой точно так же, как наблюдали за погибшим ранее Игорем Кирилловым: дистанционно через установленную недалеко видеокамеру, ведущую трансляцию с места.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Убийство Кириллова

Утром 17 декабря возле дома начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. Генерал и его помощник погибли на месте.

Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила. На фасаде здания выбило куски облицовочного кирпича.

Российского генерала Москалика убили в Подмосковье. Рядом с ним взорвали иномарку Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля в Балашихе. По предварительным... 25 апреля 14:50

Следствие тогда заявило, что за преступлением стоят украинские спецслужбы — ГУР минобороны или СБУ, а генерала выбрали в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности.

Уже на следующий день были задержаны двое подозреваемых. Один из них — гражданин Узбекистана — на допросе рассказал, что по заданию украинских спецслужб установил взрывчатку на припаркованный около дома электросамокат. Происходящее снимала камера, которая транслировала картинку заказчикам на Украине. За убийство генерала ему должны были заплатить $100 тыс. и организовать выезд из России в Европу.