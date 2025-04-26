Сделка по Украине почти готова. Что осталось согласовать?

Президент США Дональд Трамп заявил, что основные пункты сделки по Украине согласованы, и теперь необходима встреча на «очень высоком уровне». Переговоры между США, Россией и Украиной продолжаются, несмотря на нерешенные вопросы и различные позиции сторон по ключевым вопросам конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство ключевых пунктов мирного соглашения по Украине согласованы, и теперь сторонам необходимо провести встречу на «очень высоком уровне» для окончательной договоренности. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, оба государства близки к соглашению, и «теперь им нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы договориться».

«Только что приземлились в Риме. Удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. <...> Большинство основных пунктов согласованы», — написал он.

Содержание плана

США начали посреднические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в феврале. С тех пор американские дипломаты, включая спецпредставителя президента Стива Уиткоффа, провели несколько раундов переговоров с российским руководством. В пятницу в Москве прошли четвертые с начала года переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем Уиткоффом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, диалог длился около трех часов и отличался конструктивностью. Трамп охарактеризовал встречу как удачную.

Конкретные детали предложенного США плана не были официально раскрыты, однако СМИ сообщают о следующих ключевых моментах:​

Признание Россией суверенитета над Крымом;



Замораживание конфликта вдоль текущих фронтовых линий;



Отказ Украины от вступления в НАТО;



Предоставление Украине европейских гарантий безопасности;



Возможное размещение миротворческих сил на территории Украины.​

Эти предложения вызвали обеспокоенность в Киеве, особенно в отношении признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание подконтрольных России территорий — «это красная линия», и подчеркнул, что Украина готова к переговорам только после полного прекращения огня.

Также, несмотря на на активное участие США в переговорах, Украина выразила обеспокоенность по поводу отсутствия прямого участия в обсуждениях. Зеленский отметил, что «мы не можем позволить, чтобы кто-то решал нашу судьбу без нас». Однако в недавнем интервью он признал, что возвращение Крыма под контроль Киева военным путем невозможно , выразив готовность к дипломатическим и экономическим мерам для достижения мира.

Уступки территорий и гарантии безопасности

Украина в свою очередь выдвинула пять требований к мирному соглашению , писала британская газета The Telegraph. Среди этих условий Украина допускает территориальные уступки России, но только при условии предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

Первое и второе требования Украины заключаются в том, чтобы мирное соглашение было основано на международном праве и не являлось актом капитуляции. Киев подчеркивает важность того, чтобы соглашение не привело к официальному признанию Крыма российским или других территорий, которые ранее контролировались Украиной. Эти пункты также акцентируют внимание на необходимости обеспечения Украине четких гарантий безопасности, если страна будет готова пойти на территориальные уступки, даже временные.

Третий пункт требований касается возвращения Украины в центр мирного процесса, что, по мнению Киева, необходимо для достижения справедливого урегулирования конфликта.

Четвертое требование связано с «угрозами, которые Россия может создать», контролируя Крым, и касается возможных нападений не только на Украину, но и на другие страны региона, такие как Турция, Румыния и Болгария.

Последний, пятый пункт, предупреждает о том, что России не должно быть позволено использовать мирное соглашение для ограничения численности Вооруженных сил Украины и развития ее оборонной промышленности.