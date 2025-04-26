«Может, он не хочет останавливать войну»: Трамп раскритиковал Путина после встречи с Зеленским

Дональд Трамп впервые за последние дни обвинил Владимира Путина в том, что тот якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине, а только делает вид. Он пригрозил России новыми санкциями. Это произошло сразу после встречи американского президента с Владимиром Зеленским. При этом Путин вновь обозначил, что готов к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал российского лидера Владимира Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане.

Разговор у гроба: Зеленский встретился с Трампом на похоронах папы Римского Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом на похоронах папы... 26 апреля 18:59

«У Путина не было никаких причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в течение последних нескольких дней. Это наводит меня на мысль, что, может быть, он не хочет заканчивать войну, а просто подыгрывает мне, и с ним нужно поступить по-другому, с помощью «банковских мер» или «вторичных санкций»? Слишком много людей гибнет!» — написал Трамп.

В этот же день в Москве повторили, что готовы вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент заявил об этом накануне во время общения с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом:

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий».

Песков напомнил, что Путин неоднократно публично говорил о готовности к возобновлению прямых переговоров.

Вина Обамы и Байдена

В своем посте Трамп также пожаловался, что его критикуют, несмотря на его усилия по достижению мира на Украине. По его словам, «провальная» газета The New York Times в любом случае отзовется плохо о заключенной им сделке между Россией и Украиной, даже если «это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных». Он добавил, что один из авторов — Питер Бейкер (он же написал биографию бывшего президента США Барака Обамы) — по требованию редактора написал, что Украина должна вернуть все свои территории, в том числе Крым.

«Почему бы этому легковесному репортеру не сказать, что именно Обама позволил России отобрать Крым у Украины без единого выстрела? Бейкер когда-нибудь критиковал Обаму за раздачу Крыма? НЕТ, ни разу — только ТРАМП, а я не имею никакого отношения к этой глупой войне, за исключением того, что в самом начале я передал Украине ракеты Javelins», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, происходящее на Украине — это «война Джо Байдена». Сам Трамп не имеет отношения к начавшимся военным действиям.

«Это был проигрыш с самого первого дня, и этого никогда не должно было случиться, и не случилось бы, будь я в то время президентом. Я просто пытаюсь навести порядок в том бардаке, который оставили мне Обама и Байден», — заключил Трамп.

Ранее американский президент обвинял именно Зеленского в срыве переговоров. Однако 26 апреля главы государств встретились на похоронах папы Римского Франциска, где в течение примерно 15 минут беседовали о полном прекращении огня. Их вторая встреча не состоялась, однако после этого Трамп в соцсетях начал винить в отсутствии прогресса Путина.

Российский лидер объявлял пасхальное перемирие на сутки 20 апреля, после его завершения военные действия возобновились. Тогда Трамп призывал Путина остановиться и говорил, что в ударах «нет необходимости, очень неудачное время». Американский президент выразил уверенность, что российский коллега его услышит и прекратит огонь по территории Украины. При этом украинская сторона также наносит удары по России.

Официально Трамп до сих пор не огласил свой мирный план по Украине.

Согласно сообщениям западных СМИ, он содержит следующие пункты:

— США официально признают Крым российским;

— остальные земли, которые находятся под контролем ВС РФ, также переходят России, но без юридического признания. При этом Украине возвращают часть Харьковской области;

— США отменяют антироссийские санкции;

— Украина отказывается от намерения вступить в НАТО, но сможет войти в ЕС;

— Украина получает гарантии безопасности от Европы, позиция США в этом вопросе четко не указана;

— западные страны помогут в послевоенном восстановлении Украины.