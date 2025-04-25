«Конструктивные и полезные». В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа

Песков назвал челночной дипломатией второй за две недели визит Уиткоффа в Россию

В Москве завершилась четвертая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Она продлилась три часа. Политики обсудили возможное возобновление прямых российско-украинских переговоров и другие международные вопросы. Как отметили в Кремле, спецпосланник передает Путину послания от Дональда Трампа, а затем Трампу от Путина.

В Кремле завершилась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры продолжались три часа. По словам Ушакова, они были «конструктивными и полезными» и позволили сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому урегулированию, «но и по ряду других международных вопросов».

Среди прочего, стороны обсудили возможность возобновления прямых российско-украинских переговоров.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», —отметил помощник.

Ушаков также назвал «символичным», что переговоры прошли в 80-ю годовщину встречи советских и американских военных на Эльбе .

«Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом», — подчеркнул политик.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем диалог России и США будет проходить «в самом активном режиме».

«В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», — сказал Ушаков журналистам.

«Как ваши дела»

Кремль опубликовал видео начала встречи Уиткоффа и Путина в Кремле.

«Как ваши дела, господин президент?» — поинтересовался спецпосланник на английском языке.

«Отлично, спасибо! А как ваши дела?» — ответил президент РФ.

«Очень рад вас видеть!» — добавил Уиткофф, после чего оба сели за стол.

Как уточнили в Кремле, с российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией.

«Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — сказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля подтвердил, что Уиткофф передает Путину послания от его американского коллеги Дональда Трампа, а затем — Трампу от Путина.

«Конечно, он же спецпосланник, да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

При этом прямой телефонный разговор между президентами был бы хуже, так как в личной беседе «всегда проще изложить все нюансы».

«Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию», — заключил пресс-секретарь.

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Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500, на борту которого находится Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково примерно в 18:10 мск.

25 апреля Уиткофф встречался с Путиным уже в четвертый раз за последние несколько недель. Предыдущая встреча состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля.