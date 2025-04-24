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Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне

Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
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Nathan Howard/Reuters

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами оценил переговоры делегаций США и Украины в Лондоне, передает NBC News.

«Думаю, они прошли хорошо», — сказал политик.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие было отложено. Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов: от США в них участвовал спецпосланник американского президента Кит Келлог, а от Украины — глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, решение отложить встречу было принято после высказываний президента Украины, который отверг возможность признания Крыма частью России.

Ранее Зеленский напомнил США об обещании по Крыму.

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