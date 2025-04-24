В Кремле оценили эффект от переговоров в Лондоне по Украине

Консультации в Лондоне по урегулированию украинского конфликта выявили очевидные разногласия между их участниками, Россия продолжает собственный диалог на эту тему по разным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, как таковых переговоров там не было. Мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторон», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные проблемы со сближением привели к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в данном случае Россия продолжает диалог по разным каналам и видит, что на европейской стороне существуют определенные разногласия.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили.

Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского раскрыли, чем закончилась встреча в Лондоне по Украине.