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В Белом доме заявили о недовольстве методами Зеленского

Белый дом: США раздосадованы попытками Зеленского вести мегафонную дипломатию
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Alina Smutko/Reuters

Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США раздосадованы попытками президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры методами мегафонной дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента [США Дональда Трампа]», — сказала Ливитт, отметив, что диалог должен вестись за закрытыми дверями.

Таким образом она прокомментировала слова украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским.

22 апреля газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью России в рамках урегулирования.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.

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