«Должны лишиться лицензии!» Трамп пришел в ярость после выхода шоу с интервью Зеленского

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую программу «60 минут» и призвал лишить ее лицензии после интервью Владимира Зеленского. Тот заявил, что республиканец должен быть на стороне Украины, а также выступил против переговоров с Россией. В ответ глава Белого дома назвал телешоу «бесчеловечной политической организацией». Что вывело Трампа из себя и о чем еще говорил Зеленский — в материале «Газеты.Ru».

Трампа прорвало

Владимир Зеленский дал интервью в эфире «60 минут» — с этой передачей у Трампа давний конфликт, стороны выясняли отношения в суде. После выпуска с украинским лидером президент США обрушился с критикой на журналистов.

«Трансляция этих выходных превзошла все... Они сделали не одну, а две главные истории о Трампе, одна из которых была связана с Украиной, где, как я говорю, идет война, которая никогда бы не началась, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы, другими словами, если бы я был президентом. А другая история была связана с Гренландией, представляющая нашу страну и мое руководство ею ложно, неточно и обманным путем», — возмутился республиканец.

Он раскритиковал новостной телеканал CBS и пригрозил ему судом.

«Они не новостное шоу, а бесчестная политическая организация, просто замаскированная под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!»

— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В ноябре прошлого года тогда еще кандидат в президенты США обвинил программу «60 минут» в дезинформации. Трамп обратился в суд после того, как в эфире шоу на телеканале CBS показали в разное время два разных ответа другого кандидата Камалы Харрис на вопрос о войне между Израилем и ХАМАС.

«Чтобы скрыть «словоблудие» Камалы [Харрис], CBS использовала свою национальную программу «60 минут», чтобы перейти от объективного освещения событий к лживым и обманным манипуляциям с новостями», — отмечал Дональд Трамп в исковом заявлении.

Зеленский — о «российских нарративах»

Владимир Зеленский в эфире «60 минут» призвал Трампа посетить Украину, чтобы посмотреть на вызванные военным конфликтом разрушения .

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — обратился он к президенту США через журналистов CBS.

Зеленский заявил, что считает «неправильным, что Америка пытается остаться нейтральной» и добавил, что в США якобы «преобладают российские нарративы» .

«Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков», — отметил Зеленский.

По его словам, если «не остановить Путина», война может перерасти в мировую.

Об отношениях с США

Помощь Киеву при администрации Трампа «практически прекратилась», посетовал президент Украины.

«Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческие и территориальные. Так что я бы не хотел это рассматривать», — ответил Зеленский на вопрос о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия без поддержки США.

Украинский лидер раскритиковал американские власти за недостаточные, по его мнению, поставки систем ПВО Patriot.

«Не могу понять, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите», — сказал он и пожаловался, что Израилю Штаты почему-то комплексы поставляют.

Обрушился с критикой Зеленский и на вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина», — заявил он.

О переговорах и окончании конфликта

Кроме того, Владимир Зеленский отверг предложения о начале переговоров с Россией.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией»,

— заявил он в эфире «60 минут».

По словам Зеленского, у России якобы нет сил, «чтобы захватить всю Украину», а Украина не может «освободить» все территории .

«Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трехсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все. И это на сегодня понятная ситуация», — подчеркнул он.

По его мнению, Россия будет через США и других партнеров давить на Украину для признания статуса новых регионов. Украина же, отметил Зеленский, этого не сделает, потому что собирается «вернуть» утраченные земли.

«Когда и как — я сегодня сказать не могу», — признался он.

Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что Дональд Трамп, «будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины».