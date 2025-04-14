Зеленский выступил с серьезным обвинением в адрес вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы «оправдывает» действия России на Украине. С таким обвинением в адрес американского политика выступил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия (президента России Владимира – прим. ред.) Путина», — утверждает он.

Зеленский недавно повторно предложил вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу посетить Украину, однако ответа он не получил.

Зеленский также пригласил Трампа на Украину. Украинский президент добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что Россия якобы «сделала» с Украиной.

При этом Зеленский выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве.

Ранее в США заявили о необходимости наладить отношения с Россией.