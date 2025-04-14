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Зеленский рассказал об окончании конфликта на Украине

Зеленский: конфликт на Украине закончится дипломатическим решением
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Конфликт на Украине завершится дипломатическими переговорами. Об этом в интервью CBS заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Будут переговоры. Безусловно, они будут разными... Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению этой войны», — подчеркнул он, отметив, что речь идет о двусторонних и трехсторонних переговорах.

Зеленский также признал, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть утраченные территории. В такой ситуации, добавил украинский лидер, Киев все равно не намерен признавать утраченные территории.

При этом в этом же интервью президент Украины выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве.

Ранее Зеленский сделал признание по вопросу территорий Украины.

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