Зеленский обрушился с критикой на США из-за систем Patriot

США не предоставляют Украине системы ПВО Patriot, при этом Вашингтон передает такое оружие Израилю. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Не могу понять, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, США говорят, что соответствующей возможности нет, в то же время они передают системы Patriot Израилю.

14 апреля Зеленский сообщил, что Украина готова купить у США 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Он добавил, что Украина может оплатить поставки систем ПВО за счет выделенных европейскими партнерами средств. Однако, по его словам, Киев в настоящее время не может договориться по данному вопросу с Вашингтоном.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.